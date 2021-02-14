Yurtdışından Ne Getirip Satabilirim? Karlı Ürünler Nelerdir?

Birincisi E – ticaret artık daha fazla hayatımızda. Birçok firmalar E – ticaret yapan uygulamalarla mallarını bu şekilde daha kolay satabileceğini gördü. Korona gibi gelişen süreçlerde buna destek oldu. Bazı ülkeler diğer ülkelere göre daha ucuz mal temin edebiliyor. Bunu bilen bazı firmalar yine internet yoluyla 25 tl ye aldığı malı, E -ticaret sayfalarında 100 tl ye satabiliyor. Hâl böyle olunca yurt dışından mal alıp satmak daha kârlı hâle geliyor.

İkincisi ise sanal yolla olmayan mal alım satımı. Para birimlerine ve alım gücüne baktığınız zaman bazı ülkelerde bir ürün çok ucuz olabiliyor. Örneğin genelde her şeyin içinde Çin malları vardır. Bu oradan daha ucuza mal temin edilebildiği içindir. Peki, en kârlı ve satılabilen ürünler neler? Bunlara hep birlikte bir göz atalım.

Tekstil Ürünleri

Özellikle Çin’ de kumaş fiyatları Türkiye’ye nispeten daha ucuza geliyor. Eğer sizde bir tekstil sektöründeyseniz mallarınızı burada kaliteli bir şekilde daha uyguna alıp, ülkemizde satış yapabilirsiniz. Eğer siz tekstil firmanızda bir ürün diktiriyor ve onu satıyorsanız size tavsiyemiz yine bu ürünü Çin’ de diktirip getirmenizdir. Çünkü projesi size ait ürünleri burada yaptırmak Türkiye’ye göre daha uyguna geliyor. Örneğin bir mont üreten şirket iseniz, mont çizimlerinizi buradaki şirketlere veriyor ve belirli ücret karşılığında satıyorsunuz. Yıllık geliriniz misal 500 bin ise bu size 1 milyona yakın paraya geri dönüyor diyebiliriz. Burada sorun teşkil eden gümrük fiyatlarıdır. Onu da siz kazancınızla temin edebiliyorsunuz.

Çin’e giderken iyi analiz etmeniz gerekiyor. Eğe tek başınıza gidiyorsanız bir tercüman size yardımcı olacaktır. Bazı firmalar Türkiye’ye göre yüksek olmasada 5’ e 10 diyebiliyor. Tabi bize göre ucuz olunca hemen kabul ediliyor ama daha ucuzları da çıkabiliyor. Bu nedenle arkadan diğer firmalarında kaç tl teklif verdiklerini araştırın.

Çanta ve Cüzdan Satmak

Kaliteli ve ucuz çanta satmak istiyorsanız yine Çin tam size göre. Malum herşeyin altından Madein Çin yazar. İşin iç yüzünü araştırdığınızda bunun sebebi ortaya çıkıyor. Çin’ de abartmıyorum 30 tl lik bir çantayı burada 100, 150 tl ye satabiliyorsunuz. Üstelik aynı marka ve kalitede. Bundan 7, 8 sene öncede 5 tl ye bir cüzdan burada 30 tl ye alıcı buluyordu.

Bu malları isterseniz birebir gidip alarak, isterseniz güvenilir internet sitelerinden siparişle alabiliyorsunuz. Üstelik yine oradan aldığınız malı Türk internet satış sayfalarından yüksek fiyata satabilirsiniz.

Oyunca Alıp Satmak

Oyunca belkide en çok alıcı bulan ürünlerden. Çünkü çocukların gelişim sürecinde ebeveynler onların gelişimi için bir takım oyuncak edinirler. Bu oyuncaklar onların becerilerini arttırır. Ancak çabuk kırıldıkları için bir yenisi alma ihtiyacı her zaman vardır. Çin oyuncak konusunda da çığır açmış durumda. Oldukça uygun fiyata alıp, mükemmel satışlar ülkemizde yapabilirsiniz. Bu rakamlar öyle küçük rakamlarda değiller. Burada 50 tl lik bir oyuncak araba, oradan size 10 tl ye gelebiliyor.

