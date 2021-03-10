YouTube yayıncılarına kötü haber!

Kazançlarını tıklanma üzerinden değil, genelde reklamlar üzerinden sağlayan YouTube yayıncılarına kötü bir haber geldi. YouTube üzerinden paylaştıkları videolar sayesinde kullanıcı sayıları ve tıklanma oranları da göz önünde tutularak reklam alan ve gelir elde eden yayıncıların işi daha da zorlaştı. "YouTube Creators" adlı Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre bundan sonra ABD dışındaki YouTube yayıncıları platforma vergi ödemesi yapacak. Bu yeni vergi kararı, Türkiye'deki YouTube yayıncılarını da etkileyecek.

Hangi gelirlere vergi kesintisi uygulanacak?

ABD dışındaki yayıncıların kazançlarına uygulanacak kesintinin Super Chat, YouTube Premium, reklam görüntülemeleri ve Super Stickers üzerinden yapılacağı kaydedildi. Bu kesintilerin birkaç hafta çinde yayıncılara bildirileceği ifade edildi. "YouTube İş Ortağı Programı"nın bütün üyelerine uygulanacak kesinti için ilerleyen haftalarda "Google AdSense" üzerinden yayıncılardan vergi bilgilerini göndermeleri talep edilecek. Paylaşımda yapılan uyarıya göre, bu kesintilerin sadece ABD'den yayınları takip eden izleyiciler üzerinden yapılacağı belirtildi.

Bu kararın ardından ABD dışında yayın yapan içerik üreticileri isyan etti. Yapılan vergi kesintisinin sebebi şu şekilde ifade edildi:

"ABD Milli Gelirler Yasası'nın 3. Bölümü uyarınca Google, telif gelirleri üzerinden vergi toplamak ve bu kesintileri ABD vergi dairesi'ne (IRS) bildirmek zorundadır. Yurt dışında yayın yapan içerik üreticilerine, ABD'deki izleyiciler üzerinden kazanılan gelirler için vergi kesintisi uygulanabilir. Google, bu kesinti kararını 2021 yılı Haziran ayı başlarında uygulamaya geçirebilir."

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021, 21:33