YouTube SEO Çalışması Nasıl Yapılır?

SERP Features Monitor anlık görüntüsünde görüldüğü üzere, video sonuçları normal içerik sonuçlarından daha fazla gösterilmektedir.



Ne nasıl yapılır, yemek tarifleri nelerdir veya incelemeler gibi aramalar genel olarak video sonuçlarında ön planda çıkmaktadır. Kişinin içeriği bu türler de ise, Youtube SEO bu açıdan önemlidir.

Bazen bu tür videolar, bir ayakkabının nasıl bağlanacağı gibi olduğunda, sayfanın en üst kısmında öne çıkmakta olan bir snippet (sıfırıncı) konumda yer almaktadır.

Kişi Yotube ana sayfa gittiğinde veya bir video içeriği arattığında, karşısına en iyi seçilmiş, konu ile alakalı videolardan oluşan bir koleksiyon çıkmaktadır. Yotube izleyici kitlesinin istediği içeriği sunduğu için ilgi odaklarını koruyarak büyüyebilmektedir.

Bu nedenden kaynaklı, Yotube platformunun üretilen içeriğin spesifik bir konu ile neden alakalı olduğunu anlaması adına YouTube SEO çalışması yapılması gerekmektedir.



YouTube SEO Nedir?

Youtube SEO, spesifik (belirli) bir arama sorgusu yapmak için Youtube’un organik olan arama sonuçlarında en baş sırada yer alması için videoların, oynatma listelerinin ve kanalın optimize etme işlemine verilen addır.

YouTube SEO Çalışmaları Nasıl Olmalıdır?

Anahtar Kelime Araştırılmalı: Blog yazılarında üst sıralara çıkmak için anahtar kelime ihtiyacı, videolarda da içeriklerde net bir anahtar kelime kullanımı ihtiyaç dahilindedir. Anahtar kelime belirlemek başarılı bir YouTube SEO çalışmasının temel taşıdır.

Youtube arama motorunun otomatik önerilerini kullanmakta fayda vardır. Kişi oluşturduğu içeriğin temel koşullarını bu alana yazar ise, insanların en çok neler arattıklarını görebilir. İnsanların aktif olarak Youtube üzerinde aradıkları terimleri oluşturmaktadır.



Google Trends Youtube Arama özelliği kullanmak fayda sağlar. Bu da hedef anahtar kelimenin YouTube platformunda popülerliğini göstermektedir.



Kişi oluşturacağı hedef anahtar kelimesinin hacmini Youtube SEO aracılığı ile araştırabilir.

Anahtar Kelimeyi Video Başlığına Eklemek: Anahtar kelime oluşturulduktan ve video kayıt edildikten sonra, Youtube SEO uygulaması ile kişi optimizasyona başlayabilir.

İlk olarak başlık vardır. Video indirildikten sonra, isimlendirme aşaması gelmektedir.

Başlık, anahtar kelimeyi cümlenin içinde doğal bir şekilde görünmesi gerekmektedir. Örnek olarak, anahtar kelime ‘’saz çalmak’’ olabilir. Kişinin hedefi yalnızca yeni saz çalmayı öğrenenler ise, başlık olarak ‘’ Adım Adım Saz Çalmak’’ olabilir.

Video başlığında anahtar kelime kullanmak, içerik üreticisinin videosunun üst sıralarda yer almasını sağlayacaktır. YouTube platformunun algoritması kişiyi üst sıralara taşır.

Video Açıklamaları: Başlığın hemen altında, video için bir başlık ekleme şansı verilmektedir. Bu yapılırken dikkat edilmesi gereken birkaç husus bulunmaktadır;

1. Uzun ve kapsamlı açıklamalar olmalıdır. 200-250 kelime arasında.

2. Hedef olan anahtar kelime dahil olmalıdır.

3. En sonda harekete geçilmesini sağlayan bir ileti olmalıdır.

4. Kişinin kendi markasına veya diğer içerikleri ile ilgili bağlantılar olmalıdır.

Dosya İsimlendirme: Bir videonun ne hakkında olduğunu değerlendirebilmek için Google mevcut olan her bilgiyi kullanmaktadır. Dosya yükleme işlemi yapılmadan önce, seçilmiş olan anahtar kelimenin dosyanın adında olması gerekmektedir. Örneğin; ‘’saz-çalmak.mov’’ gibi dosyanın isimlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Video Etiketleri: İyi bir sıralama elde edebilmek için YouTube SEO çalışmalarına etiket eklemek gerekmektedir.

Etiket yaparken sadece anahtar kelimeyi kullanmak yeterli olmaz. İçerik ile alakalı ifadelerin de eklenmesi gerekmektedir. Bu sayede birden fazla arama terimine sahip olunacaktır. Video ilgili içerikler ile birlikte kullanıcılara sunulacaktır. Keywords Everywhere gibi araçlar yardımı ile konu ile alakalı anahtar kelimelerin olduğu liste oluşturmak kolay olacaktır.

Oluşturulmuş olan her anahtar kelimenin puan kontrolü yapılarak, düşük olanlar elenebilir. Bu sayede içerik üreticisinin listesi daralabilir. Hem uzun hem kısa anahtar kelimelerin aynı anda kullanılmasında fayda vardır.

Altyazı Ve SRT Dosyası: Google videolardaki her şeyi tarayabilmektedir. Böylelikle videolara altyazı eklemek, videoyu daha erişilebilir hale getireceği için üst sıralarda yer almasına yardımcı olacaktır. Bunu yapabilmenin birden fazla yolu bulunmaktadır; Altyazıları el ile yani manuel olarak eklemek amacı ile YouTube içerik stüdyosu kullanılabilir. Videoya SRT dosyası da yüklenebilir.

Dikkat Çeken Küçük Resimler: Bir video yüklendiği zaman YouTube içerikten kendi seçtiği küçük resimleri önermektedir. Bu kullanılabilir fakat istenen sonucu elde etmek için dikkat çeken küçük resimler kullanılmalıdır. Platform görsele yönelik olduğu için küçük resimlerin önemi büyüktür.



Bu video kapak fotoğrafı için kalite değeri max 2 MB olması gerekmektedir. En 1280, boy720 (16:9) olmalıdır. Resmin dikkat çekici olması gerekmektedir. İnsanlar genel olarak yüzlere ve mimiklere tepki vermektedirler. Bu yüzden kapakta kişinin bir fotoğrafı olabilir.

Videolara Konum Eklemek: İçerik oluşturan kişinin Youtube videolarına konum eklemesi, coğrafik açıdan arana bilirliğini artırmaktadır. Bu da daha fazla görüntülenme elde edilmesi anlamına gelmektedir. Kaliteli görüntülenme elde edilmesine neden olmaktadır. Bu sayede potansiyel izleyici kitlesine ulaşılabilir ve iş büyüyebilir.

Videoya konum eklemek amacı ile YouTube Video Yöneticisi ’ne gidilerek, istenen videonun yanında bulunan Düzenle imlecine daha sonra da Diğer Seçenekler imlecine tıklanır ve Video Konumu kısmına, konum girilir. Bu içerik üreticisinin videosunu daha coğrafik olarak aranmasında yardımcı olacaktır.



Rakip Analizi: Anahtar kelimelerin optimize edilmesi YouTube SEO çalışmalarında önemli bir yer edinmiştir. Yani bir videonun fazla bir görüntülenmesi var ise, muhtemelen video belirli anahtar kelimeler kullanılarak optimizasyon işlemi gerçekleştirilmiştir.

Rakip analizi yapabilmek için, kişinin seçtiği rakibin kanalına gitmesi gerekmektedir. Ardından, rakibin videolarını ‘’ En Popüler’’ sıralama yöntemine göre sıralaması gerekmektedir.



Bu sıralama, kişiye en çok görüntüleme alınan videoları gösterecektir.



Daha sonra listeden bir video seçilmelidir. Hangi anahtar kelimelere göre optimizasyon yapıldığı görülecektir.

Videonun başlığında, açıklamasında ve etiketlerinde kullanılan kelimeler incelenmelidir.



Bir videonun etiketlerini VidIQ Chrome uzantısı kullanılarak görüntüleme sağlanabilir. Bu etiketler sayfanın sağ tarafında gösterilir.

Yeni Anahtar Kelime Keşfi: Trafik Kaynağı: YouTube arama raporunda mükemmel anahtar kelimeler bulunabilmektedir. YouTube kullanıcılarının kişinin videosunu bulmak aranan tüm anahtar kelimeleri bu rapor göstermektedir.



Genel durumda, bunlar çoktan bilinen anahtar kelimelerdir. Çünkü kişi videolarını bu anahtar kelimeler etrafında toplamıştır.

Fakat bazen kişinin aklına gelmeyen anahtar kelimeler burada bulunabilmektedir.

Kullanıcıların bu tip anahtar kelimeleri YouTube üzerinde aradığını bilerek, yeni üretilen içeriklerde bu anahtar kelimeyi kullanmak mümkündür.

Bundan sonra yapılması gereken şey, düşük derecede ilgi gören anahtar kelimeleri belirlemektir.

İlk olarak anahtar kelimeyi kişi Google arama motorunda aratmalıdır. Yaklaşık olarak kaç video sonucu çıktığı gözlemlenmelidir.



Resimde belirtilen sayı, içerik ile ilgili YouTube platformunda totalde olan video sayısını temsil etmektedir. Total olan sayı ne kadar yüksek olursa, belirlenmiş olan anahtar kelimeye ilgi o kadar yüksek olmuş olur.

Yazının ilk başlarında belirtildiği gibi Google, seçilmiş anahtar kelimeler için aramadan alınan sonuçlarda videolar da göstermektedir. Bu yüzden anahtar kelime ilk olarak Google arama motorunda aratılmalıdır. Sonuç olarak videolar ile birlikte listelenmiş olan anahtar kelimeler ile kişi videolarını uyarlayarak daha fazla izlenme sayısı alabilir.

Videolar, başlıklar, açıklamalar ve video içerikleri izleyici olan kişinin araması ile iyi eşleşmesi gibi varyasyonlar gibi bir arama için izleyici ile nasıl iletişim sağladığı gözlemlenerek de sıralanmaktadır.

Videolara Yorum: Eğer kişinin videosuna bir kullanıcı yorum atar ise YouTube algoritması, kullanıcının videodan hoşlandığını veya onunla ilgilendiğini belirten bir mesaj göndermektedir.

Baclinko tarafından yapılan bir arama sonuç analizinde (1,3 milyon), yorumların arama sonuçları ile yüksek oranda ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.



Kişi yorum sayısını artırmak için, hedef kitlesinden yorum yapmalarını isteyebilir. Bu sayede daha çok yorum alarak, üst sıralarda video yerini alacak ve aramalarda kolaylıkla bulunmasını sağlayacaktır.

Abone Olmaya Teşvik: YouTube kullanıcıları bazen sadece bir videoyu izleyip kanala abone olmazlar. Bunun için en etkili yöntem içerik üreticisinin kullanıcıdan videonun sonunda abone olmalarını istemeleridir. Abone sayısındaki artış önemlidir.

Abone sayısındaki artış, YouTube algoritmasında üst sıralamalarda yer almayı sağlamaktadır. Üst sıralarda gözüktüğünde insanlar popüler olduğunu düşünerek mutlaka üreticinin kanalını ziyaret edeceklerdir.

Videonun Paylaşılarak Daha Fazla İzlenmesi: Diğer sosyal medya araçlarında, videonun paylaşılıyor olması, YouTube tarafından iyi bir içerik olarak kabul edilir ve videonun üst sıralarda yer almasını sağlar. Bu şekilde üreticinin kanalı ön planda olarak, izlenme- görüntülenme oranın artmasını sağlayacaktır.

Tıklanma Oranında Artış: YouTube tarafından kullanıcıların tıklama davranışları da takip edilmektedir. Arama yapıldığında çıkan videonun tıklanma yüzdesi ‘’ tıklanma oranı’’ yani TO olarak bilinmektedir. Kişinin videolarının tıklanma oranı ne kadar yüksek ise video o kadar iyi olarak kabul edilir.

İzlenme Süresini Artırmak: İzlenme süresi, Youtube’a göre, bir kullanıcının videoyu izlediği süreye denilmektedir. Bu önemlidir. Bir YouTube sıralama yöntemi olarak bilinmektedir. Kullanıcılar-izleyenler videoları ne kadar çok izlemeye vakit ayırıyor ise, kişinin videosunun üst bölgelere çıkma şansı buna bağlı olarak artış göstermektedir.

Bütün bu önerileri takip eden içerik üreticisinin SEO çalışması ile ürettiği ve izleyiciye sunduğu içeriğin izlenme, tıklanma, abone olma sürelerinde artış gözlemlenecektir.