YouTube İzlenme Sürenizi Artıracak İpuçları

YouTube da izlenme süresi ile sıralama arasında önemli bir bağlantı vardır

YouTube İzlenme Süresi Ne Anlama Gelir?

Seyircilerin videolarda geçirdiği süreye izlenme süresi denir. Kullanıcınız videonuzun kaç dakikasını izlediyse o kadar izlenme süresi kazanırsınız. YouTube’tan para kazanabilmeniz için son 12 ay içerisinde toplam 4000 saat izlenme süresine sahip olmanız gerekiyor. Ve hep son 12 aydaki izlenme sürenize bakılıyor. Eğer 4000’in altına düşerseniz kanalınız reklam reklam geliri uygunluğuna uymadığından para getiriniz olmayacaktır.

YouTube’da izlenme sürenizi şu adımları takip ederek öğrenebilirsiniz.

YouTube’da oturum açıldıktan sonra sağ üst kısımdaki hesabınız kısmına girilir ve YouTube studio seçilir. Bu alandaki analizlere girerek açılan sayfada izlenme süresi abonolikler gibi birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YouTube İzlenme Süresini Arttırmak İçin Ne Yapabilirim?

Kaliteli İçerik İle Video Oluşturmaya Özen Gösterin

YouTube her dakika video akışının çok olduğu bir video programıdır. Her dakika yüzlerce video yüklenen YouTube’da rekabet de fazladır. YouTube da izlenme sürenizin fazla olmasını istiyorsanız işe kaliteli içerik üreterek başlamalısınız.

Başlık Ve Öne Çıkan Görsellerinizi İyi Seçin

YouTube dünyanın en çok kullanılan 2. Arama motoru halini almıştır. YouTube’de videolarınızın daha çok izlenmesi ve üstlerde çıkması için SEO çalışmasını sağlam yapmalısınız. O nedenle video başlığı, etiketleri ve açıklamayı bu kriterlere uygun hazırlamalısınız.

YouTube izlenme süresini arttırmak için öne çıkan görselleriniz de çok önemli. Bu görseller ilgi çekici olmalı. Bu sayede kullanıcıları videoya çekebilirsiniz.

İzlenme süresini arttırmak için başlık ve resim optimize etmeniz gerekir.

Kullanıcıların arama yaptıklarında sizin içeriğinize ulaşabilmesi için anahtar kelimeler oluşturmanız gerekir. Bu nedenle video başlığınız anahtar kelimeleri içermesi gerekir. Başlıklarda kurum adınıza da yer verebilirsiniz. Kullanıcıların aramalarında çıkabilmek için anahtar kelimelere önem vermeniz gerekmektedir.

Video başlıklarınızı oluştururken 70 karakter olarak sınırlandırın, başlıklarında rakam kullanmaya özen gösterin.

Videonuz için belirlediğiniz görsel kesinlikle özgün olmalıdır. Görsel içerik ile uyumlu olmalıdır. Görseller 1280x720 piksel olmalıdır. Belirli formatların dışında görsel kullanılmamaktadır. Resim dosyası 2 MB yi geçmemelidir.

Video açıklamalarınız da resim ve başlık kadar önemlidir. Açıklama kısmında da anahtar kelimelere yer vermeniz gerekir. Açıklama kısmının videonuzu anlatan kısım olduğunu unutmayın. Açıklama kısmı çok uzun tutulmamalıdır. Kaliteli bir açıklama oluşturulmalıdır. Kullanıcı video açıklaması sayesinde video içeriği ile ilgili bilgi edinmelidir ve en az bir bağlantıya yer verilmelidir.

İdeal açıklama bölümü 2-3 cümleden oluşur ve en az bir bağlantı eklenir. Boşluklar da dâhil olmak üzere 300 karakter barındırabilir.

İçeriğinize video ile alakalı anahtar kelimeler, etiketler kullanın. Alakasız etiketlerde kaçının.

Videonun ilk 15 saniyesi çok önemlidir. İzleyiciler bu kısımda bakarak videoyu kapatma ihtimaline karşı önlem almak gerekir ve her videonun kitleyi elde tutma raporunu incelemeniz gerekmektedir.

YouTube Anahtar Kelimelerini Hedefleyin

Bu yöntem videolarınıza daha çok izleyici çekmenize yarar. Bu yöntemle ve yukarıda bahsettiğimiz diğer ipuçlarıyla daha çok izlenme alabilirsiniz. Bu anahtar kelimeleri tanımlamanın birçok yolu vardır. YouTube’un öneri özelliğini kullanarak anahtar kelimelerinizi üretebilirsiniz.

Başka bir yöntem olarak rakiplerinizin anahtar kelimelerini de inceleyebilirsiniz.

YouTube’da Oynatma Listesi Oluşturun

Bu yöntem ile videonuzu seyreden bir izleyici diğer videolarınızı da izlemeye devam edebilir. Bu oynatma listesi sayesinde izlenme sürenizin arttırabilirsiniz.

Farklı video oynatma listeleri ile hedef kitlenize uygun videoları gruplandırmış olursunuz.

Video oynatma listeleriniz ne kadar ilgi çekerse o kadar görüntülenme ve tek bir görüntüleme ile daha fazla izlenme süresi kazandırır.

Videonuzda Kartlara Yer Verin

YouTube da bitiş ekranı videonun son 5-20 saniyesine eklenebilir. Bu bitiş ekranınızda diğer videolarınızı öne çıkarabilir, izleyicileri abone olmaya yönlendirebilirsiniz.

YouTube da İşbirlikleri Kurun

YouTube ‘da işbirliği kurarak içeriklerinizi farklı bir kitleye izletebilirsiniz. Bu yöntem farklı kitlelere ulaşmanın en güzel yoludur. Bu sayede daha fazla abone çekebilirsiniz. İzlenme sürenizi de arttırabilirsiniz.

YouTube’da Farklı İçerik Türlerini Deneyin

Youtube aylık bir milyar kullanıcı kitlesine sahiptir. Bu yüzden doğru içerik oluşturulması gerekir. YouTube’da hero, hub ve hygiene olarak 3 farklı içerik türü vardır.

Hero geniş kitlelere hitap eden tek seferlik video içerikleridir.

Hub kullanıcılarının ilgi alanlarına göre düzenli şekilde hazırlanıp sunulan video içerikleridir.

Hygiene bir soruya cevap aranırken ulaşılan video içerikleridir.

Deneyebileceğiniz video içerikleri;

Röportaj,

Duyuru,

Canlı konuşma,

Oyun,

Ekip videoları,

Düzenli İçerik Paylaşın

Haftada birden fazla içerik paylaşarak hedef kitlenizi oluşturursunuz. Videolarınızı paylaştıktan sonra hedef kitlenizin tepkilerini değerlendirin. İzleyicilerinin tepkilerine göre ne sıklıkla video paylaşacağınıza karar verin.

Benzer konularda içerik oluşturmak kanalınızın performansını ve izlenme oranını arttıracaktır.

Uzun Videolar Paylaşmaya Özen Gösterin

YouTube aramalarında uzun videolar kısa videolara göre daha fazla performans göstermektedir.

YouTube Videonuz için İçindekiler Tablosu Oluşturun

Video açıklamalarında ve yorumlarınızda tıklanabilir içerikler oluşturabilirsiniz.

Youtube İzlenme Oranı Nasıl Artar?



Konuyu toparlayacak olursak YouTube’da yüklediğiniz içerik kadar önemli olan birçok etmen vardır. Anahtar kelime kullanımı, küçük resim kullanımı, videoya uygun Anahtar kelimelerin de geçtiği başlık oluşturma, videoda kartların kullanımı, açıklama kısmında izleyiciyi çekebilecek açıklama ve anahtar kelime kullanma gibi etmenlerle videonuzu daha çok kitleye ulaştırabilirsiniz.

Video paylaşırken oynatma listesi oluşturursanız izleyeceğiz diğer videolarınızı da izleyebilir. Bu sayede hem izlenme oranınız hem de izlenme süreniz artar.

YouTube kanalında işbirliği yaparak kitlenizi arttırabilirsiniz.



Bu iş birliği farklı yollarla yapılabilir. Başka bir youtuber ile birlikte video çekerek ya da videonuzda yer vererek o kanalın hayran kitlesi de sizin videonuzu izlemiş olur.

Farklı konular üzerinde video paylaşırsanız aboneleriniz kendine yakın gelen videoyu kolay şekilde bulabilir ve bu sayede kendini değerli hisseder. İzleyicileri kanalınıza çekmeyi başarırsanız izlenme sayınız gibi izlenme süreniz de artacaktır. İzlenme sürenize bağlı olarak da kazancınız artacaktır.

Düzenli içerik paylaşarak kitlenizi güncel ve aktif tutabilirsiniz. Uzun bir süre çabalamanız gerekebilir. Biraz sabırlı ve özverili çalışmanızla izlenme sürenizi arttırmayı başarırsınız. Öncelikle önemli olan kararlılık ve istikrar...

Olmazsa farklı içerikle denenebilir. Unutmayın ki YouTube’da tek bir içerikle video paylaşmak zorunda değilsiniz. Yaptığınız içerikler hedef kitlenize hitap etmedi veya izlenmeniz az ise başka içerik türlerinden videolar paylaşarak analiz yapabilirsiniz.

Hangi içerikteki videolarınız daha çok izlenme alıyorsa o içeriğe yönelirsiniz. Unutmayın önemli olan izleyici kitlenizin isteğidir. İzleyicilerinizin yorumlarına, isteklerine kulak verin ve istekleri yerine getirmeye özen gösterin.

İzleyici kitlenizin taleplerine cevap vermeniz sizin daha aktif bir kanal haline getirir. Sabır ve özveri ile çalışma sonucunda fazla abone ve izlenme süresi olan bir kanala dönüşmeniz muhtemeldir.

Kaliteli içerik paylaşan YouTube kanalının daha çok ilgi görecektir. Eklediğiniz alt yazı ve etiketlerle de videolarınızı destekleyebilirsiniz. Bu önerileri dikkate alarak daha güzel işler çıkaracağınızı umut ediyoruz.

