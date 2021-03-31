YouTube Değişikliğe Gidiyor! Yeni Özellik Eleştiriye Tutuldu

Dünyanın en çok kullanılan sosyal ağı olma özelliğine sahip olan YouTube değişikliğe gitmeye karar verdi.  Yeni özellik eleştirileri beraberinde getirdi.

YouTube Değişikliğe Gidiyor! Yeni Özellik Eleştiriye Tutuldu

Dünyanın en çok kullanılan sosyal ağı olma özelliğine sahip olan YouTube değişikliğe gitmeye karar verdi.  Küçük büyük demeden  milyonlarca kişinin aynı anda izlediği, içerik ürettiği ve içerisinde sayısız içerik barındıran popüler video uygulaması zaman zaman tasarımlarda  değişikliğe gidebiliyor. Dünyanın dört bir yanından kullanıcısı olan ve her geçen gün gitgide daha çok büyüyen YouTube bir özelliğinde değişikliğe gitmeye karar verdi.  YouTube ‘dislike’ özelliği gizlemek için hazırlama aşamasında. Yeni özellik bazı kişiler tarafından doğru bulunurken bazı kişiler tarafında doğru bulunmadı, like butonunda değişiklik olmazken dislike butonunun kaldırılması eleştiri konusu oldu. YouTube ‘dislike’ özelliği gizlemek için hazırlama aşamasında. YouTube'un  bu özelliği kaldırılmasındaki amaç  içerik üreten kişileri olumsuzluklara karşı korumak amacıyla böyle bir karar aldığı öğrenildi.

Milyonlarca kullanıcısı olan ve her geçen gün üreticisi ve  izleyicisi artan popüler video uygulaması YouTube,  bazı zamanlar tepkilere neden  olan dislike özelliğine almış olduğu karar ile gizleyecek.

Öğrenilen bilgiye göre YouTube şirketinin  like butonunda herhangi bir değişikliğe gitmezken,  'dislike' butonunu  kaldırmaya hazırlandığı ve farklı tasarımların üzerinde denemeler yaptığı ve değişik tasarımları denendiği öğrenildi.  Özellikle de içerik üreticilerinin geri bildirimlerini yanıt olarak özelliği deneyecek olan YouTube şirketinin,  olumlu geri dönüş aldığı takdirde bütün videolarda  ‘dislike’ butonunu kaldıracak. YouTube'un  bu özelliği kaldırılmasındaki amaç  içerik üreten kişileri olumsuzluklara karşı korumak amacıyla böyle bir karar aldığı öğrenildi.

Uygulanacak olan yeni özellik öncelikle belirlenen bir ülkede deneme aşamasına alınacak eğer demene aşaması olumlu bir şekilde geçerse,  YouTube şirketi olumlu geri dönüş olursa  YouTube'dan ‘ dislike’  butonu tamamı ile kaldırılacak. Şirketin,  uygulamaya uyarlamayı düşündüğü yeni  özelliği  doğru bulan kadar doğru bulmayan da  çok.

Diğer yandan ise  beğenmeme butonunun  hangi ülkelerde test edileceği merak konusu olurken  bu konuya ilişkin  henüz herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

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