YouTube Değişikliğe Gidiyor! Yeni Özellik Eleştiriye Tutuldu

Dünyanın en çok kullanılan sosyal ağı olma özelliğine sahip olan YouTube değişikliğe gitmeye karar verdi. Küçük büyük demeden milyonlarca kişinin aynı anda izlediği, içerik ürettiği ve içerisinde sayısız içerik barındıran popüler video uygulaması zaman zaman tasarımlarda değişikliğe gidebiliyor. Dünyanın dört bir yanından kullanıcısı olan ve her geçen gün gitgide daha çok büyüyen YouTube bir özelliğinde değişikliğe gitmeye karar verdi. YouTube ‘dislike’ özelliği gizlemek için hazırlama aşamasında. Yeni özellik bazı kişiler tarafından doğru bulunurken bazı kişiler tarafında doğru bulunmadı, like butonunda değişiklik olmazken dislike butonunun kaldırılması eleştiri konusu oldu. YouTube ‘dislike’ özelliği gizlemek için hazırlama aşamasında. YouTube'un bu özelliği kaldırılmasındaki amaç içerik üreten kişileri olumsuzluklara karşı korumak amacıyla böyle bir karar aldığı öğrenildi.

Milyonlarca kullanıcısı olan ve her geçen gün üreticisi ve izleyicisi artan popüler video uygulaması YouTube, bazı zamanlar tepkilere neden olan dislike özelliğine almış olduğu karar ile gizleyecek.

Öğrenilen bilgiye göre YouTube şirketinin like butonunda herhangi bir değişikliğe gitmezken, 'dislike' butonunu kaldırmaya hazırlandığı ve farklı tasarımların üzerinde denemeler yaptığı ve değişik tasarımları denendiği öğrenildi. Özellikle de içerik üreticilerinin geri bildirimlerini yanıt olarak özelliği deneyecek olan YouTube şirketinin, olumlu geri dönüş aldığı takdirde bütün videolarda ‘dislike’ butonunu kaldıracak. YouTube'un bu özelliği kaldırılmasındaki amaç içerik üreten kişileri olumsuzluklara karşı korumak amacıyla böyle bir karar aldığı öğrenildi.

Uygulanacak olan yeni özellik öncelikle belirlenen bir ülkede deneme aşamasına alınacak eğer demene aşaması olumlu bir şekilde geçerse, YouTube şirketi olumlu geri dönüş olursa YouTube'dan ‘ dislike’ butonu tamamı ile kaldırılacak. Şirketin, uygulamaya uyarlamayı düşündüğü yeni özelliği doğru bulan kadar doğru bulmayan da çok.

Diğer yandan ise beğenmeme butonunun hangi ülkelerde test edileceği merak konusu olurken bu konuya ilişkin henüz herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.