Youtube Analytics Raporlarıyla Daha Fazla İzlenme Nasıl Elde Edilir?

Eğer bir Youtube kanalınız varsa, daha fazla izlenme elde etmek isteyeceksinizdir. Çünkü Youtube videolarınız ne kadar çok izlenirse o kadar gelir elde eder ve bir o kadar da popülerlik kazanırsınız. Peki, Youtube videolarında daha fazla izlenme elde edebilmenin yolu nedir? Elbette, Youtube Analytics Raporları kullanmak… İşte, Youtube Analytics ve Youtube Analytics raporlarıyla daha fazla izlenme elde etmeniz için bilmeniz gerekenler…



En Fazla İzlenen İçeriklere Dair Bir Ön Araştırma Yapın.

Youtube Studio, Youtube üzerinde en fazla izlenen içerikleri belirleyen bir paneldir. Sadece 48 saatlik izlenme sürecini göz önünde bulundurmalısınız. Youtube platformu, en çok izlenen içerikleri belirlerken bünyesindeki demirbaş içeriklerden (Evergreen Content) faydalanır. Demirbaş içerik, her Youtube kanalının sahip olduğu 1 – 10 arasındaki video sayısına denir. Bu videoların kullanıcılar tarafından düzenli aralıklarla izlenmesi sayesinde en fazla izlenen içerikler arasına girdiği söylenebilir.



Youtube Studio paneline girerek son 48 saat içerisinde hangi içeriklerin daha fazla izlenme aldığını görebilirsiniz. Böylece siz de izlenme stratejinize bir yön vererek yan içerikler üretebileceksiniz. Ancak size tavsiyemiz demirbaş içerikleri kanalınızda daha çok bulundurmanız. Sonraki aşamalarda 28 günlük ve 90 günlük Analytics raporlarına bakarsanız artık bu demirbaş içeriklerin izlenme oranını en yüksek olarak zirvede görebilmeniz mümkün. Bu içeriklere uygun anahtar kelime de kullandığınızda artık izlenme sayınızı güçlü ve ilerleyen bir şekilde yönetebilirsiniz.

Son Yüklenen Video Performansı Özelliğini Kullanın.

Normal bir Youtube kullanıcısı için Youtube platformuna yüklenen bir videonun insanlar tarafından benimsenip benimsenmediğini öğrenebilmeniz için minimum 30 dakika beklemeniz gerekmektedir. Videonuzun tutma durumunu öğrenebilmek için ise Youtube Analytics’in “Son Yüklenen Video Performansı” özelliğini kullanmanız gerekmektedir. Bu özelliğin işlendiği algoritmalar sayesinde videonuzun performans derecesini öğrenebilirsiniz. Bu özellik içerisinde bulunan “Gösterim Tıklama Oranı” alt özelliği sayesinde videolarınızın izlenmeden bile ne kadar tıklama aldığını görebilirsiniz. Bu alt özellik sayesinde videonuz ile alakalı dört adet analiz şekli elde edebilirsiniz.

• Videonuzun izlenme sayısını görebilirsiniz.

• Videonuzun ne kadar görüntüleme aldığını görebilirsiniz.

• Videonuzun gösterim tıklama oranını görebilirsiniz.

• Videonuzun ortalama ne kadar izlendiğini görebilirsiniz.

Eğer videonuzu yakın zamanda yüklediyseniz ve videonuzun tutma durumunu öğrenmek istiyorsanız, “Gösterim Tıklama Oranı” ve “Son Yüklenen Video Performansı” özelliklerini kullanarak bu isteğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca bu bölümlerden Youtube Analytics raporları üzerinden de izlenme verilerine ulaşabilmeniz mümkün. Böylece yeni içerikler hazırlayabilir ve raporlarınızdaki veriler üzerinde düzenleme yapabilirsiniz.

Eğer videonuzun ilgi çekici olup olmadığını öğrenmek isterseniz Youtube Studio üzerinden “Erişim” menüsüne ve ardından “Gösterim Tıklama Oranı” seçeneğine tıklayabilirsiniz. Örneğin; aşağıda verilen resimde Youtube Studio üzerinde bir videonun kanal izlenme oranı verilmekte. Görüldüğü üzere bu oran %13 değerinde düşmüştür.



Eğer videolarınızdaki gösterim tıklama oranını yazılı bir ifadeyle öğrenmek isterseniz, Youtube Studio üzerinden öncelikle “Erişim” menüsüne ve ardından “Video Analizi” seçeneğine tıklamanız yeterli. Karşınıza örnek olarak aşağıda verilen bir sayfa çıkacaktır.





İzleyicilerin Youtube’da En Çok Vakit Geçirdiği Zaman Aralıklarını Tespit Edin.

Youtube üzerinde izleyicilerin ne zaman aktif olduğunu öğrenmenin size sağlayacağı çok sayıda artı var. Öncelikle aktif olunan saat aralıklarında yapılan paylaşımlar daha fazla izleyiciye ulaşır. Belki de bu kullanıcılar da videolarınızı aktif saat aralıklarında daha farklı video platformlarında paylaşır. Videoların yanlış zamanlarda yayınlanması, onları unutulmaya mecbur kılacaktır. Bu yüzden videonuzda başlık yazıları, açıklama kısımları ve video kapak görseliniz kadar videoyu yayınladığınız süre de önemli. Bu yüzden, öncelikle videonuza ilgili izleyici kitlelerinin Youtube üzerinde ne zaman aktif olduğunu öğrenmenizde fayda var.

Videonuzla ve kanalınızla ilgili kitlenin Youtube üzerinde hangi zaman aralıklarında aktif olduklarını öğrenmek için Youtube Studio üzerinden öncelikle “Kitle” menüsüne ve ardından “İzleyicileriniz YouTube’da Ne Zaman Aktif?” seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan sayfada Youtube kanalınızdaki kitlenizin aktif olduğu aralıklara göre bir yayın zamanı belirlerseniz, içerikleriniz artık ziyan olmayacaktır. “İzleyicileriniz YouTube’da Ne Zaman Aktif?” özelliğini videonun yüklemesi sonrasında da kullandığınız takdirde videolarınızın tutma durumu için de bir strateji geliştirebileceksiniz.



Örneğin; yukarıdaki “İzleyicileriniz YouTube’da Ne Zaman Aktif?” analizine göre saat 18.00 sıralarında kanal kitlesinin aktif olduğu görülebilir. O yüzden kanalın sahibi 18.00 sıralarında video paylaşımı yapmalıdır. Ayrıca verilere tekrar bakarsanız, hafta sonu aktif olma durumu oldukça düşük. Bu yüzden kanal sahibinin hafta içi video paylaşımı yapması gerekmektedir.

Abone Zil Bildirimleri Bölümünü İhmal Etmeyin.



Abone zil bildirimleri, YouTube algoritmalarının kapısını tıklatmanız ve videolarınızın izlenme oranlarını artırmanızın en iyi yolu olabilir. Öncelikle kanalınıza abone olanların sayı ve oranlarını öğrenmenizi tavsiye ediyoruz. Youtube Studio üzerinden öncelikle “Kitle” menüsüne ve ardından “Abone Zil Bildirimleri” seçeneğine tıklayarak bu kanala abone olan sayı ve oranlarını öğrenebilirsiniz.

Abone zil bildirimlerinin en büyük avantajı, izleyicilerinizi yeni yayınladığınız Youtube videolarına sıcak bir şekilde davet etmenizdir. Yani, bir video yayınladığınız zaman videonuzun yayınlandığına dair bir bilgi, zil bildirimi olarak kanalınıza abone olan kişilere ulaşır. Böylece Youtube algoritmasının sizi algılayabilmesi için bir kapı aralamış olursunuz ve izlenme sayınızı yükseltirsiniz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir husus; kanalınıza abone olan kitlenin zil bildirimlerinin sesini açık hale getirmiş olmasıdır.

Youtube kanalınıza abone olan kitle üyelerini zil bildirimi açmaya teşvik etmek için iki yöntem izleyebilirsiniz. Bunlar;

1. İşitsel “Kanalıma Abone Olun” İsteğinde Bulunmak

Bu istek, her ne kadar klişe olsa da günümüzde hâlâ yapılmakta olan çağrı şekillerinden. Videoda işitsel olarak yapacağınız “Kanalıma Abone Olmayı Unutmayın” ya da “Lütfen Kanalıma Abone Olun” çağrısıyla videonuzu izleyen kişileri abone olmaya teşvik edebilirsiniz. Ancak daha etkili olmak için daha özgün çağrı stilleri de hazırlayabilirsiniz. Bunu yaparken “Bildirimleri Açmayı Unutmayın” çağrısını da mutlaka yapmanız gerekmektedir.

2. Görsel “Kanalıma Abone Olun” İsteğinde Bulunmak

Eğer, videonuzu izleyen kişilere işitsel olarak “Kanalıma Abone Olun” çağrısı yapmaktan çekiniyorsanız, o zaman bu çağrıyı görsel olarak yapmanızı öneririz. Videonuza görsel animasyon eklediğiniz takdirde bunu söylemeniz artık tarih olacaktır.

Peki, Hangisi Daha İyi?

Görsel mi işitsel mi diye sorulacak olursa ikisi karışık bir şekilde yapılan “Kanalıma Abone Olun” çağrısı, kitlelerin abone olmasını ve bildirimleri açmasını daha çok etkileyecektir. Çünkü, bu şekilde kullanıcıların hem görsel hem de işitsel olarak algılarına videonuz işlenmiş olur.

Bitiş Ekranı Özelliğini Kullanın.

Youtube Studio sayfasında “Bitiş Ekranına Göre Başlıca Videolar” özelliğinde bulunan raporlar sayesinde sahip olduğunuz kanalda en çok tercih edilen içerikleri belirleyebilirsiniz. Ayrıca her video sonrasındaki video sonu kartları ve tıklanma oranını da bu özellik kapsamında bulabilirsiniz. Ayrıca bu özellik sayesinde ilgi duyulmayan içerikleri tespit edebilir, gerekirse düzenleme gerekirse kaldırma işlemleri yapabilirsiniz. Bunun için Youtube Studio üzerinden öncelikle “Kitle” menüsüne ve ardından “Bitiş Ekranına Göre Başlıca Videolar” seçeneğine tıklayın.

Aşağıda “Bitiş Ekranına Göre Başlıca Videolar” analizine bakıldığında en çok tıklama alan videoların A ve B videoları olduğu görülmektedir. O zaman bu içeriklere benzer içerikler oluşturmanızda fayda olacaktır.

