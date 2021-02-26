Yerli hava savunma sistemi test atışında başarılı oldu!

Yerli hava savunma sistemi SUNGUR, Roketsan tarafından yerli ve millî olanaklarla geliştirildi. SUNGUR, TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) envanterinde yer alan Stinger MANPADS füzelerinin yerine geçmesi için üretildi. Söz konusu yerli hava savunma sistemine ilişkin müjde verildi.

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, azami menzil ve irtifada SUNGUR'un hareketli hedefe karşı başarılı bir şekilde test atışı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Prof. Dr. Demir, böylece SUNGUR'un katmanlı hava savunmasında sahip olduğu yeri sağlamlaştırdığını kaydetti. Yerli hava savunma sisteminin portatif bir niteliğe sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Demir, böylece deniz, hava ve kara platformlarına entegre edilebileceğini aktardı.

Yerli hava savunma sistemi SUNGUR, gündüz ve gece saatlerinde her türlü şartta kullanılabiliyor. 360 derece atış kabiliyetine sahip olan SUNGUR, takip, tanımlama, teşhis ve tespit yeteneklerini de kullanabiliyor.

SUNGUR, kara birlikleri için helikopterler, alçaktan uçan sabit kanatlı uçaklar ve İHA'lara (insansız hava aracı) karşı kısa menzilli hava savunma koruması sağlayabiliyor. Yerli hava savunma sisteminde PORSAV Milli MANPADS bulunuyor. PORSAV Milli MANPADS, yerden havaya ateşlenebiliyor.

Hava unsurlarına karşı yüksek manevra kabiliyetine ve etkinliğe sahip olan SUNGUR, yüksek hedef isabet yeteneğine de sahip. SUNGUR'da karşı tedbir özelliği de var. Titanyum harp başlığına sahip olan SUNGUR'un nişangahı, hedefin uzun menzilden görüntülenmesini sağlayabiliyor. Böylece SUNGUR, kendi sınıfının önünde bir sisteme sahip.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021, 14:07