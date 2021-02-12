Yandex Çalışanından ‘Hesap Bilgileri Satılıyor’ İddiası

Soruşturma başladı

Rusya merkezli internet devi Yandex’te bir çalışan, kullanıcıların e-posta hesap bilgilerinin satıldığını duyurdu. Kimliği açıklanmayan çalışanın, Yandex’te teknik destek için üst düzey erişime sahip üç yetkili sistem yöneticisinden biri. Yandex’in incelemesine göre hesap bilgilerinin satışı iddiasına konu olan olayda, 4887 kullanıcının hesabı etkilendi. Şirket bu kullanıcıların hesaplarını koruduğunu belirtirken, şüpheli giriş denemelerinin de takip edildiğini aktardı. Ancak Yandex, her şeye rağmen olası güvenlik sorunlarına karşın kullanıcıların hesap güvenliğini sağlamak adına şifrelerini değiştirmelerini önerdi.

Yandex’te kullanıcı bilgilerinin satıldığı iddiasının ardından bir iç soruşturma başladı. Rutin bir güvenlik taramasında ortaya çıkan bu açığın fark edilmesinin ardından incelemeler yapıldı. Şirket, ödeme bilgilerine erişilemediğini tespit etti. Ancak hangi hassas verilere erişildiği tam olarak bilinmiyor.