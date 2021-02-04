Xiaomi'nin İstanbul'da Açacağı Fabrikasında 2 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak

Dünyada ilk üçe giren akıllı telefon üreticisi Xiaomi, İstanbul'un Avcılar semtinde fabrika açacağını duyurdu. 2021 yılının ikinci yarısına ulaşmadan firmanın Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlayacağı biliniyor. Xiaomi’nin tam 30 milyon dolar yatırım yapacağı Türkiye, firmanın üretim yapmış olduğu 4. ülke olarak bilinmektedir. Açılacak olan fabrikada tam 2.000 kişiye istihdam sağlanacak. Toplamda 2.000 kişiye istihdam verilecek olan fabrikada yıllık 5 milyon adet telefon üretimi yapabilecek kapasitede olacağı biliniyor.

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Yapılan açıklamaya göre,stanbul'da açılacak olan fabrika dünyada Xiaomi’nin üretime geçeceği 4. ülke olarak bilinmekte, aynı zamanda toplamda mavi yaka ve beyaz yaka olmak üzere tam 2.000 kişiye iş istihdamı sağlanacak. Fabrikanın yıllık toplamda 5 milyon adet telefon üretimi yapabilecek kapasitede olduğu biliniyor.

Xiaomi Türkiye ülke müdürü Usher Liu, bundan 2 yıl önce 2019 yılında Türkiye'de başlayan bu yolculuğu bu noktalara gelmesinden büyük gurur duyduğunu ifade etti. Açıklamasında şu ifadelere yer veren Liu, Biz ilk günden bu yana kucaklayarak Türkiye'nin bir numaralı akıllı telefon markası yapan ve en sevilen teknoloji markalarından biri olarak benimseyen Türk halkına teşekkür ederiz, şeklinde bir açıklama yaptı.

Xiaomi olarak en büyük hedeflerinin ve önceliklerinin bulundukları bölgede katma değer yaratarak o bölgenin yerel bir parçası durumuna gelmek istediklerini aktaran Türkiye ülke müdürü Liu, Türkiye'de üretim yapacakları 4 ülke olmasından dolayı çok mutlu olduklarını Türkiye'nin onlar için değerli bir pazar olduğunu yatırımlarına hız kesmeden çalışmalara devam ederek her zaman bir adım öteye gitmelerine planladıklarını ifade etti. Kurulacak olan fabrikanın yaklaşık 14000 metrekare bir arazi üzerine kurulacağını başlayacak olmaktan gururlu ve heyecanlı olduklarını iletti. Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olarak bilinen Xiaomi 2021 yılının ilk çeyrek yılında Türkiye'ye fabrika açacakları bilinmekte.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021, 14:02