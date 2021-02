WordPress SEO: Trafiğinizi Artıracak İpuçları

Temel Olan WordPress SEO Ayarları

WordPress kişinin sitesinin düzgün bir şekilde opmizasyonunun yapılması ve artırmasının, sağlamlaştırmasından emin olmak için, yapılması gereken bazı temel şeyler vardır.

Güven Sağlayan Hosting Sağlayıcı Seçmek

Kişinin güvenilir bir hosting sağlayıcı seçmesi önemlidir. Sitenin hızı, çalışma süresi ve güven sağlayan hosting olarak seçilmesi gereken kişi, iyice düşünülmelidir.

Sitenin hızının WordPress ile sitenin SEO performansına direk olarak bir etkisi bulunmaktadır. Az olan ya da kötü olan çalışma süresi ve güvenlik problemleri sitenin kalitesi hakkında sorun yaşamaya sebep olabilir. Performans problemleri yaşamamak adına ucuz olan hostingler tercih edilmemelidir.

Kişi için WordPress tarafından sunulan bazı güvenilir hostingler bulunmaktadır. Onlara bakılabilir.

Seo İle Uyumlu Olan WordPress Teması Yüklenmeli

WordPress ilk yüklenildiği zaman platformda varsayılan ‘’Twenty Tweny’’ teması gözükmektedir. Fakat bu temalar yerine kullanılabilecek birden fazla ücretli ya da ücretsiz tema bulunmaktadır. Tema seçimi yaparken, SEO uyumlu olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Çoğu tema SEO uyumlu olduğunu vaat etse de bazı temalar kullanılmayan eklenti ve dosyaları barındırmaktadırlar. Bu faktör de sitenin yavaşlamasına neden olmaktadır.

Bir temanın SEO uyumlu olup olmadığını anlamak için, potansiyel performansını ve sorunları hakkında bilgi edinebilmek amacı ile Google’a ait olan web.dev aracı ile çalıştırılmalıdır.



Ücretsiz WordPress SEO Eklentisi

Siteyi optimizasyon etmeden önce bir SEO eklentisi yüklenmesi gerekmektedir. Kurulum bakımından kolay olan, ücret talep etmeyen ve en çok kullanılan iki seçenek vardır;

• Yoast SEO

• All in One SEO Pack

Yoast SEO

WordPress SEO eklentileri kurulan siteyi optimize etmemektedir. Yalnızca diğer uygulamalara nazaran bu işi yapmayı kolaylaştırırlar.

WordPress eklentisi kurmak için yönetici paneline giriş yapılarak, solda bulunan menüden Eklentiler> Yeni ekle sayfasına gidilmelidir. Ardından açılan sayfaya yüklenmek istenen eklenti aranıp ‘’Hemen

Yükle’’ bölümüne basılmalıdır.

Eklentiyi yükleme olayı gerçekleştirdikten sonra etkinleştirmek gerekmektedir.

Tercih edilen Alan Adı Ayarlanmalıdır

Alan adı tercihe bağlı olarak https://domain.com ya da https://www.domain.com olarak tercih edilebilir. Bunun yapılan SEO üzerinde bir etkisi olmayacaktır. Fakat site ayarlanırken bu ikisinden yalnızca bir tanesinin erişilebilir olduğundan emin olmak gerekmektedir. Google tarafından bu iki alan adı farklı URL’ler olarak kabul edilmektedir.

Ayarlar> Genel adımlarını takip ederek isteğe bağlı olarak alan adı seçilebilmektedir.



Ek olarak SSl sertifikasının olduğundan emin olmak gerekmektedir. Kurulan web sitesinin HTTPS kullanarak çalıştırmak gerekir. Eğer halihazırda yüklü olan bir sertifika bulunmuyor ise, sitenin hosting sağlayıcısı ya da yazılım geliştiricisi ile iletişime geçilmelidir. Bunlardan hariç ücretsiz olan Let’s Encrpt çözümünü kişi kendisi de kullanabilir.

Sitenin Güvenlik Ayar Kontrolü

Arama motorlarının siteyi indekslemesine engel olma çalışmasını WordPress sunmaktadır. Bu işlem yazılımcılar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Amacı ise, sitenin geliştirilme aşamasında, sayfa ve içerikler henüz tamamlanmamış iken dizi eklenmesini durdurmaktır.

Sitenin görünürlüğünü ayarlamak için Ayarlar>Okuma adımları takip edilmelidir.

Sayfanın altında bir onay kutusu bulunmaktadır.



Eğer kutu işaretli ise, kaldırmak gerekmektedir.

SEO Uyumlu Kalıcı Bağlantıları Etkinleştirme

URL’leri nasıl yapılandırdığına dair, WordPress birden fazla seçenek sunmaktadır. Burada SEO uyumlu seçeneğin kullanıldığından emin olmak gerekmektedir.

WordPress varsayılan olarak bu URL’yi kullanmaktadır; https://domain.com/?p=123. Bu tip URL’ler arama mortoları ile uyum içinde değildirler ve sayfa hakkında bilgi edinimi sağlamazlar.

Ayarlar> Kalıcı Bağlantılar bölmesinden özel bir URL seçilebilmektedir. SEO uyumlu olan kalıcı bağlantılar arasındaki en iyi tercih ‘’/%postname%/’’ şeklidir.



Siteyi Google Search Console ile Doğrulamak ve XML Site Haritası

Sitenin Google Search Console da ‘’HTML etiketi’’ ile doğrulanması gerekmektedir.

Ardından WordPress Yoast eklentisinde bulunan SEO> Genel> Web Yöneticisi Araçları takip edilerek HTML etiketinin içeriğini kontrol etmek için ‘’Google doğrulama kodu’’ bölümüne gidilmelidir.



Site doğrulandıktan hemen sonra Search Console bölmesinden ‘’Site Haritaları’’ sekmesine gidilerek XML site haritasını göndermek gerekmektedir. Yoast varsayılan ayarlarında XML site haritası oluşturmaktadır. Ayarlanılan Domainin yanına /sitemap.xml yazılarak kontrol edilmesi gerekir.



Sayfa- İçerik İçin Özel URL Ayarlama

Varsayılanı URL’yi oluşturmak için WordPress sayfa başlığını kullanmaktadır. Bu nedenle uzun başlığa sahip olan URL’ler SERP kısmında tam olarak gözükmeyebilir.

Örneğin; 2020’de Satın Alınacaksa En İyi Güneş Kremi başlığı ile bir içerik oluşturulacak. Kalıcı bağlantıları, yukarıda bahsedildiği gibi olması durumunda URL şu şekilde olacaktır; https://domain.com/2020’de-satin-alinacak-en-iyi-günes-kremi .



Optimize Edilen Sayfa Başlıkları

Sayfa başlığının varsayılan URL’si oluşturulmasından başka H! Başlığı adı altında da geçmektedir.

H1 başlığı, bir sayfanın kullanıcılara ve arama motorlarına ne konu hakkında olduğu hakkında bilgi edinimi sağlamaktadır. H1 başlığının yanı sıra H2, H6 başlıklarının kullanılması fayda sağlamaktadır. Bu gibi başlıklar içeriğe yapı kazandırmaktadır. Üstelik metni parçalara ayırarak okumayı kolaylaştırmaktadır.

Örnek vermek gerekirse, H1 bir kitap başlığı ise, H2 bölümlere denmektedir. Daha sonraki etiketler alt başlık olarak görev görmektedir.

İçerik ile ilgili bölümün stilini ‘’Başlık’’ olarak seçerek, oluşturulan içeriğe H2-H6 etiketleri eklenebilmektedir.



Optimize Edilmiş Başlık Etiketi ve Meta Açıklaması Oluşturmak

Oluşturulan sayfanın başlığında kullanılacak etiket, kullanıcılara ve arama motorlarına sayfa hakkında bilgi vermektedir.

Yoast, sayfanın başlığını kullanıp sayfanın başlık etiketini otomatik olarak ayarlamaktadır. Bu geliştirilebilir bir şeydir. Sayfa başlığında olan hedef anahtar kelimelerin diğer hallerini eklentiye eklemeyi denenebilir.



Snippet değişkenleri kullanılarak başlık etiketine özel bir metin eklenilebilir ya da her ikisi karıştırılarak da kullanılabilir.

Sayfanın başlığında;

Hedef belirlenen anahtar kelime

Ne, Neden, Nasıl veya Nerede sorularını yanıtlayan ifadeler

Şirket ya da markanın adı

55 ila 60 karakter arası

Kullanılması önerilmektedir.

Google’da meta açıklamasının direk olarak bir sıralama faktörü olmadığı söylenmektedir. Fakat dolaylı olan bir faktördür. Google kullanıcılar için iyi bir sonuç olup olmadığına TO yani tıklanma oranına bakarak kullanmaktadır. Daha çok kişi elde edilen sonuca tıklar ise, Google siteyi iyi bir sonuç olarak kabul eder. Konuma bağlı olarak, sıralamada üst sıralara yükselmeyi sağlar. Bu nedenden dolayı meta açıklamasını optimize etmiş olmak büyük oranla önemlidir.

İyi bir meta açıklaması elde etmek için yapılması gereken;

o İdeal olan bir uzunluk bulunmamaktadır. Lakin Google arama sonuçları kontrol edildiğinde, aşağıda verilmiş olan örnekteki gibi genellikle 120 ile 156 arasında karakter uygunluk göstermektedir.

o Şimdi harekete geçin, daha fazla bilgi için gibi harekete geçiren mesajlar eklenmelidir.

o Hedef olarak belirlenen anahtar kelime kullanılmalıdır. Arama alanına anahtar kelime ile meta açıklamasında bulunan kelime eşleşiyor ise Google ara sonuçları onu vurgular. Sonuçların vurgulanmış olması önemlidir. Böylelikle öne çıkması kolaylaşır.



İç Bağlantıları Kullanmak

Sitedeki farklı sayfalar arasında alaka oluşturmak, dış bağlantılar tarafından kazanılan yetkisi kullanmak ve kullanıcıların verimli zaman geçirmesine yardımcı olabilmek için iç bağlantılar kullanılmalıdır.



WordPress’te bulunan diğer sayfalara dahili bağlantı eklemek görünenden daha basittir. Yapılması gereken tek şey, linkini vermek istenen metnin vurgulanmış olması ve araç çubuğunda bulunan ‘’bağlantı’’ eklentisine tıklamaktır. Bu alanda URL veya sitede bulunan bir sayfa aranabilir.

Görseller İçin Optimize Dosya İsmi Kullanımı

Yapılmış olan Backlinko çalışmasına dayanarak, bir sayfada en az bir görsel kullanımı, sıralamayı yükseltmektedir.



WordPress’de medya kitaplığına bir görsel yüklemeden önce, optimize dosya isimleri kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilmelidir. Bu şekilde bir sayfaya daha fazla bağlam verilmesi sağlanmış olur. Örneğin; kısa kollu bir gömlek görseli için /image123.jpg diye kullanmak yerine, /kısa-kollu-gomlek.jpg olarak kullanılmalıdır.

Görsellerde Alternatif Metinler

Oluşturulan içeriklerdeki görsel metinlere bir alternatif metin eklenmesi gerekmektedir. Alt etiketler sadece görme engelli kullanıcılara yardımcı olmakla kalmaz aynı zamanda arama motorlarına içerik ve görseller hakkında bilgi verir.



Alternatif olarak eklenen etiketlerin gösterdiği şeylerin açıklamasını direk olarak anlatması gerekmektedir. Blok menüsünden Görsel Ayarlar bölümüne bakarak WordPress içinde herhangi bir görsel için alternatif metin eklenebilmektedir.Alternatif olarak kullanılacak metnin nasıl yazıldığına dikkat etmek gerekmektedir. Olabildiğince açıklayıcı olması gerekmektedir ve içerikteki her görselin anlatılması için farklı metin kullanılmalıdır.Etiket Sayfaları ve Düşük Değerli İçerikler: NoindexWordPress’te etiketler ve kategoriler dahil olmakla birlikte bir dizi farklı sayfa şeklinde sınıflandırması kullanılıyor. Kategori içerikleri bir araya getirmek amacı ile mükemmel bir amaca yöneliktir. Örnek verilirse, bir tarif koleksiyonu başlatılmış olursa ve farklı mutfaklara yer verilir ise, farklı kategoriler kullanmak gerekebilir.Etiketler daha küçük olacaktır. Genellikle spesifik konulara odaklanırlar. Yani bir tarifte geçen mozerella peyniri, ekmeği ve etin türü etiketler arasında olmalıdır.Etiketler sitede olmayan kullanıcılar için genellikle nadir bir şekilde kullanışlı olmaktadır. Bir SEO bakış açısından bakılırsa, bu sayfalarda nadir olarak önemli şeyler bulunmaktadır. Genelde oluşturulan sayfaların dizine eklenmesine ihtiyaç bulunmamaktadır. Trafik akışı düşük olduğu için bu gibi seçeneklerin Google’dan trafik almasına gerek yoktur.Aynı şekilde WordPress kullanılan medya sayfaları ve diğer yazı stilleri için de geçerli sayılmaktadır. Genelde bu gibi şeyler Google tarafından dizine eklenmesi istenmez. Bunun için Yoast’da bulunan ‘’hoindex’’ etiketleri kullanılabilir.SEO> Arama Görünürlüğü> Kategoriler bölümü ziyaret edilerek hangi bölümlerin arama motorlarında çıkmasını istenip istenmemesi kararı verilebilmektedir.WordPress SEO Kullanım İpuçları: Site Performansını ArtırınYukarıda bahsi geçen tavsiyeler takip edilerek, WordPress SEO temellerinin öğrenimi hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Bu adımlar ile oluşturulan her sayfanın ve gönderinin kontrol listesi hazırlanabilmektedir.Site performansını artırabilmek için ve rakiplere nazaran üst sıralarda yer almak için birkaç gelişmiş WordPress SEO taktiği bulunmaktadır.1. Sitenin Hızını Artırmak İçin Cache EklentisiWordPress ile ne güçlü bir performans sunulsa da oluşturulan sitenin hızını artırmanın güçlü bir sıralama faktörü olduğu düşünüldüğünde, tüm sitelerin hızında bir site yaratmak için yapılabilecek iyileştirmeler bulunmaktadır.Kişi site hızını artırabilme konusunda yeterli teknik bilgi sahibi değil ise, bunu yapabilmesinin en etkili yöntemlerinden bir tanesi, yazıları ve sayfaları statik olarak ön belleğe almalıdır. Bunun için bir önbellek eklentisi kullanılması gerekmektedir. Statik dosyalar bir dinamik oluşturması amacı ile kullanıcılara sunulmaktadır. WordPress kullanıcılarına W3 Total Cache, WP Super Cache ve Cache Enabler kullanılmasını önerilmektedir.Görselleri Optimize EtmekSitenin hızını, kalitesini ve performansını artırabilmek için bir diğer kanıtlanmış olan yol, görsellerin optimize edilmesinden geçmektedir. Çünkü ayarlanmamış olan görseller sitede yavaşlamaya sebebiyet verdiği bilinen en yaygın şeylerdir.İçerikte bulunan birden fazla görsel ve medya kullanımı, sayfanın boyutunu artıracaktır. Ancak bu genellikle görsellerin olması gerektiği gibi optimize edilmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu yapılan yaygın kullanım biçimi, görseli olması gerekenden daha büyük kullanıldığına işarettir. Smush eklentisi kullanılarak bütün görselleri optimize etmek mümkündür.Sayfada Şema İşaretlemesiŞema işaretlemesi ile içeriğe ve verilere bağlam eklenerek SEO çalışmalarının gelişmesine yardımcı olunabilir. Google tarafından oluşturulan içeriğin anlaşılması, farkı ve kullanış şekillerinin sunulmasına yardımcı olur. Bu da kullanıcı tarafından arama deneyiminin gelişmesine yardımcı olmaktadır.Yani, sayfalara bağlam eklentileri eklemek sadece üst sıralarda yer almasına değil, aynı anda sayfadaki gösterim ve tıklama oranının yükselmesine yardımcı olmaktadır.Yoast 11.0 sürümünden itibaren sitedeki her sayfa ve yazı için bu görevi yapmaktadır. WordPress içerisinde bulunan bazı blokları işaretlemenin gerekli olduğu durumlar bulunmaktadır. Yeni olarak oluşturulan blok ‘’Yoast Yapısal Veri Bloklar’’ bölümü seçilerek bu yapılabilmektedir.Bu bölümden how-to şemasının nasıl ekleneceği görülebilmektedir.‘’Son Güncelleme’’ TarihleriSürekli bir şekilde güncel kalmak ve alakalı içerikler olduğundan emin olabilmek için evergreen içerikleri düzenli bir şekilde güncellemek gerekmektedir. İçeriğin güncel olduğunu, arama motoruna ve kullanıcılara aktarabilmek için ‘’son değiştirme tarihi’’ ya da ‘’güncelleme tarihi’’ bilgisi WP Last Modified Info eklentisi kullanarak, kolayca eklenebilmektedir.WordPress Kategoriler ve EtiketlerWordPress bir blog içeriğindeki içerikleri etiketlere ve kategorilere göre sıralanmasını sağlamaktadır. Bu da içeriğin konulara göre yönetilmesini ve kullanıcılara aranan içeriğin bulunmasını kolaylaştırılmaktadır.Kategorileşme ve etiketlenme ek olarak arama motorlarının web sitesinin içeriğini ve yapısını anlamasına yardımcı olmaktadır.Kategoriler ve örnekler bir önek vererek açıklamak gerekir ise;Kategoriler, içeriklerin geniş bir şekilde gruplandırılması içindir. Blog bir kitap ise, kategoriler içerik tablosu şeklinde olacaktır.Etiketler ise, gönderinin içeriğinin tanımlanmasını sağlayan spesifik anahtar kelimelerdir.Mesela, kişisel blogda seyahat, müzik, sanat vb. kategoriler olabilir. Kategoriler hiyerarşik bir şekildedir, bundan dolayı ek olarak alt kategoriler eklenebilir.Etiketler, tek bir gönderi hakkında içerik hakkında bilgi edinimini sağlayan anahtar kelimelerdir. Kıyafet kategorisi altındaki pantolon, mont, kazak vb. etiketlere sahip olabilmektedir. Bunlar bir ders kitabındaki içerik kısmı gibidir.Kategoriler bir gönderiye eklenmesi gereken şeylerden bir tanesidir. Eğer eklenmez ise kategorisiz olarak sınıflandırılmaktadırlar. Fakat etiket trafik yoğunluğunu artırmak ve performans açısından önemlidir. Eklemekte bir zorunluluk yoktur.Kategoriler, siteyi ziyaret edenleri ulaşmak istedikleri içeriğe daha çabuk bir şekilde ulaşmalarını sağlamaktadır. Alt kategoriler ile hiyerarşik bir yapıya sahip olabilirler.Fakat etiketler hiyerarşik değillerdir.Kategori ve etiketler düzgün bir şekilde kullanıldıklarında, kullanıcıların siteye göz atılmasını kolaylaştırmaktadır. Kullanıcılar açısından kolay olduğu zaman arama motorlarının da siteye göz atılması gerektiği anlaşılır ve işi kolaylaştırır.WordPress Dış Bağlantılarının NoFollow YapılmasıBağlantılar arama motorlarında hangi sayfanın önemli olduğuna karar verilmesinde büyük önem taşır. Bir web sitesine bağlanıldığında, sitenin SEO puanının bir kısmı o bağlantıya geçmektedir. SEO puanına ‘’link juice’’ adı verilmektedir.İyi bir sıralama elde edebilmek için, fazla bağlantı alındığından emin olmak gerekmektedir. Diğer sitelere verilen bağlantılara ‘’nofollow’’ özelliğinin eklenmesi, arama motorlarına bu bağlantıları izlememesi gerektiği bildirilir. Bu şekilde link juice tasarrufu sağlanmış olunur.HTML’de diğer web sitelerine verilen normal bağlantı görünümü şu şekildedir; Bağlantı Metni Nofollow özellikli bir harici bağlantı şu şekilde gözükmektedir; Bağlantı Metni Bağlantı şekilleri WordPress de varsayılan şekilde nofollow özellikli değildir. Bağlantıları manuel olarak değiştirerek nofollow yapılması mümkündür.Bağlantıyı içeren blog seçilerek üst kısımda bulunan çubukta üç dikey nokta şekline tıklanması gerekmektedir.HTML Olarak Düzemle seçeneğine basılarak HTML kodunu görmek mümkündür. Bağlantı ögesine rel=nofollow özelliği eklemek için devam edilmesi gerekmektedir.Anchor Linlkleri Uzun İçeriklerBlog içeriklerinde kullanılan anchor linkleri bloğun farklı bölümlerine atlamayı sağlamaktadır. Bu sayede kullanıcı aradığı içeriğe direk ulaşmış olacaktır.Kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yardımcı olmaktadırlar. Uzun olan içeriklerde kullanıcıların metnin aranan kısımlarına direk ulaşmasında yardımcı olmaktadır.Anchor linkler görselde gösterildiği gibi içeriklerin SERP başlıklarının altında gözükmektedir.Kopya Olan İçeriklerin DüzeltilmesiFarklı URL sahibi olan web sitelerin içeriklerinin aynı olması ayrı sayfalarda içerik kopya içerik problemi yaratmaktadır. Bu sorun iki şekilde sonuca ulaşabilmektedir. Kopya olan içeriğe noindex ya da kanonik etiketi eklemek bu sonuca ulaşımı sağlamaktadır.Bir sayfayı noindex olmasını sağlamak sayfanın arama motorunda bulunmamasına yol açmaktadır. Kopya sayfa kullanıcılara değer sağlamıyor ise bu yapılması gerekenler arasındadır.Kanonikleştirme ise, bir web sayfasının tercihe bağlı olan bir sürümünü beliler. Arama motorlarında sadece tercihe bağlı olan standart bir sayfayı dizine ekleme eğilimi görülmektedir. Kopya olan sayfalar noindex kullanılmasa da kanonikleştirme her zaman standart olarak kullanılması gerekmektedir.Her iki seçenek de uygulanılabilir. Sayfa düzeni yapılırken Yoast ayarlarındaki ‘’gelişmiş’’ kısmına gelirseniz;Bu sayfa gözükecektir. Sayfayı noindex yapabilmek için üstten açılır olan menüden ‘’hayır’’ seçeneği seçilmelidir. Ya da diğer seçenek olarak ‘’aynı adres’’ kısmına tercih edilen sayfanın URL’si girilmesi gerekmektedir.İçerik Bulutu SEO eklentisi kullanılarak, Google arama motorunda yapılan ilk beş sırada yer alan içerikleri detaylı bir şekilde incelemek mümkündür.