Whatsapp’a Rekor Ceza! 50 Milyon Euro…

Geçtiğimiz haftalarda, gizlilik sözleşmesindeki radikal değişikliği kullanıcılarına dayatması ile gündeme gelen Whatsapp, bu defa Avrupa’da yine veri gizliliği ile gündemde. Şirketin İrlanda’da bulunan merkezinde, veri koruma kurumu bir süredir incelemelerini sürdürüyordu. Avrupa Birliği, Whatsapp’ın verilerin Facebook ile paylaşılması konusunda yaptığı hatalara dikkat çekerek, bu işlemlerin GPDR, yani Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne aykırı olduğuna karar verdi.

30 ile 50 milyon Euro arası ceza gelebilir

Avrupa basınında yer alan haberlere göre, Whatsapp’a verilecek ceza konusunda İrlanda Veri Koruma Kurumu, AB ile görüştü. Şeffaflık şartlarını ihlalden ötürü Whatsapp’a 50 miyon Euro ceza gelebilir. AB’nin veri düzenleme yönetmeliğine göre Whatsapp’ın bir güncelleme yapması gerektiğine dikkat çekilirken, Facebook’un olası cezalar için 77,5 milyon euro kaynak ayırmış olmasına da vurgu yapıldı.

Facebook bünyesinde bir şirket olan Whatsapp, geçtiğimiz haftalarda Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede, kullanıcılarına verilerin Facebook şirketleri ile paylaşılacağı bilgisini de içeren bir gizlilik sözleşmesini onaylatmıştı. Gelen tepkilerin ardından milyonlarca kişi, Telegram ve Signal gibi alternatif uygulamalara yöneldi.