Whatsapp Yeni Kullanıcı Sözleşmesini Kabul Edince Ne Oluyor? 8 Şubat Son Tarih

Dünyanın en büyük çevrimiçi mesajlaşma platformu Whatsapp, bugün itibariyle kullanıcılarına yeni bir sözleşme metni gönderdi. Yeni sözleşmeyi onaylamayanlar için son kullanma tarihi 8 Şubat olarak açıklandı. Yani sözleşmeye onay vermeyen kişiler 1 ay sonra uygulamayı kullanamayacaklar. Süre sonunda kullanıcıların uygulamayı silmei gerekecekler. Onay veren milyonlarca kullanıcı ise sözleşmede neler var, neye izin verdim sorularının cevaplarını bilmeden onayladılar. Yaşanan bu durum sosyal medyada geniş yankı buldu. Öyle ki, yıllardır ücretsiz bir şekilde hizmet veren Whatsapp'ın nasıl para kazandığı, bu kadar büyük yatırımların nasıl ücretsiz olabildiğini sorguluyordu. Yeni sözleşmeyle birlikte bilgilerin Facebook ile paylaşılacağı belirtildi. İzin verecen kullanıcıların aklında 8 şubat Whatsapp sözleşmesi nedir sorusu var oldu. Hep birlikte yeni güncellemenin detaylarını inceleyelim.

WHATSAPP YENİ SÖZLEŞME 8 ŞUBAT

Hesap Bilgileri

Mesajlar

Bağlantılar

Durum Bilgisi

İşlem ve Ödeme Verileri

Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

Kullanım ve Kayıt Bilgileri

Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

Konum Bilgileri

Çerezler

Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

WhatsApp’taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Toplanan veriler nasıl kullanılıyor?

Yan Hizmetler

Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük

Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler

Kurumsal Etkileşimler

Whatsapp kullanıcılarının onayına sunulan 8 Şubat 2021 son tarihli yeni sözleşme, Facebook ve Whatsapp arasındaki kişisel verilerin paylaşımını içeriyor. Gizlilik ilkelerinin paylaşımını içerek sözleşme kapsamında kullanıcılar verilerinin, Facebook tarafından değerlendirilmesi ve kullanıllmasına onay veriyorlar. İzin verilmesi durumunda Facebook aşağıdaki bilgilerinize erişim sağlayabilecek;

Bu kadar çok verinin 3. parti bir uygulamayla paylaşılması kullanıcılar arasında endişeye sebep oldu. Listeden görüldüğü üzere neredeyse tüm bilgileriniz bu onaydan sonra Facebook ile paylaşılacak. Bu sözleşmeye onay vermek istemeyen binlerce kullanıcı ise Telegram ve Viber gibi diğer mesajlaşma uygulamalarına geçiş yaptı. Kişisel bilgilerden ziyade, Facebook'un mesajlarınıza da ulaşabiliyor olması dünya çapında gerginlik yarattı. Tepkiler devam ederken, Facebook cephesinden konuyla ilgili bir açıklama gelecek mi hep birlikte bekleyip göreceğiz.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021, 20:24