WhatsApp'tan yayılan Adidas mesajına dikkat!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne az bir zaman kaldı. Her özel günden önce olduğu gibi yine dolandırıcılar ortaya çıktı. Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta Adidas tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak 1 milyon çift ayakkabı verildiğine yönelik bir mesajın yayıldığı görüldü.

"Tıklamayın"

Konuya ilişkin açıklama Bitdefender isimli siber güvenlik kuruluşunun Türkiye Operasyon Direktörü Akkoyunlu'dan geldi. Akkoyunlu, bu mesajda yer alan linke vatandaşların asla tıklamamaları gerektiğini dile getirdi.

Listede yer alan diğer kişilere de yollanıyor

Bu tarz özel günlerden önce siber saldırıların arttığı biliniyor. Vatandaşları hediyeyle kandıran mesajlar atılıyor. Böylece vatandaşların hızlı bir şekilde harekete geçerek mesajda yer alan linke tıklamaları hedefleniyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü fırsat olarak değerlendiren ve toplam 1 milyon çift ayakkabının vatandaşlara hediye olarak verildiğini aktaran mesajdaki linke tıklanması durumunda söz konusu mesaj, listede yer alan diğer kişilere de yollanıyor.

Akkoyunlu, Adidas'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hediye dağıtmadığını ifade ederek, kişisel verilerin dolandırıcılar tarafından ele geçirilmesini önlemek için vatandaşlara 4 uyarıda bulundu.

Birinci uyarı: Bir mesajda resmî logolara yer verilmesinin vatandaşları yanıltmaması gerektiğini belirten Akkoyunlu, böyle bir durumda mesajın o şirketten geldiğinin düşünülmemesi gerektiğini söyledi.

İkinci uyarı: Akkoyunlu, Whatsapp'tan gönderilen mesajda sadece linke tıklanması istense de bunun yapılmaması gerektiğini ifade ederek, teklifin çok iyi olmasının ve hediyenin çok büyük olmasının "oltama" taktiği olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

Üçüncü uyarı: Herhangi bir hediye veya kampanyaya ilişkin bir mesaj görüldüğünde mutlaka mesaja konu olan şirketin resmî internet sitesine girilmesi gerektiğini aktaran Akkoyunlu, söz konusu sitenin kesinlikle kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.

Dördüncü uyarı: Akkoyunlu, siber saldırılardan korunabilmek mobil bir güvenlik çözümüne başvurulması gerektiğini belirterek, bu çözümün vatandaşları kötü amaçlı yazılımlar, dolandırıcılar ve kimlik avından koruyabileceğini söyledi.