WhatsApp'tan Flaş Son Dakika Gizlilik Kararı! Geri Adım Atmaktan Vazgeçti!

Telefonların olmazsa olmazı mesajlaşma uygulaması WhatsApp Chat, bilindiği üzere geçen aylarda oldukça tepki çeken bir güncelleme kararı almıştı. Güncelleme kararı ardından gelen tepki ve boykotların ardından yeni bir açıklama yayınladı ancak görünüşe göre Facebook markasının bir ürünü olan WhatsApp Chat, pek de geri adım atmayı düşünmüyor…

Facebook himayelerinde bulunan WhatsApp Chat, geçtiğimiz ay kabul edilmesi ve yüklenmesi zorunlu bir güncelleme yapacaklarını ve güncellemenin yapılmasının gerekli olduğunu sık sık belirteceklerini söylemişti.

WhatsApp Chat uygulamasının böylesi katı bir karar almasına ve arkasındaki tutuma tepkiler gecikmemiş ve gelen tepkiler bir süre sonra büyüyerek boykota dönüşmüştü. Çoğu kullanıcı telefonundan WhatsApp uygulamasını sildi ve alternatif uygulamalara yöneldi. Bu aşamadan sonra herkesin aklındaki soru, “WhatsApp Chat geri adım atacak mı?” sorusuydu.

WhatsApp Chat yönetimi, birkaç gün önce bu soruya cevap mahiyetinde bir açıklama yayınladı. Açıklamada WhatsApp yönetimi, güncelleme kararları ve güncelleme içeriği hakkında sosyal medyada birçok yanlış bilginin dolaştığını ve bu nedenle de kararların yanlış anlaşıldığını belirtti.

Son dakika olarak WhatsApp’ın paylaştığı “Güncellememiz Hakkında Daha Fazla Bilgi” başlığı adı altındaki yazıda "WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilmeleri için bu güncellemeleri inceleyip kabul etmelerini kullanıcılara hatırlatmaya başlayacağız" ifadesi yer aldı.

Bu bağlamda, özetle, “yanlış anlaşıldık, bu yanlış anlaşılmaları düzelteceğiz” diyen WhatsApp Chat yönetiminin, son açıklamasına bakılırsa geri adım atmayacağı görünüyor. Bu durumla ilgili sosyal medya uzmanı Ümit Sanlav açıklama yaptı.

Sanlav, güncellemenin kapsamının değişmesinin ya da iptal olmasının kesinlikle bir geri adım olmadığını ve WhatsApp Chat’in verileri toplamaktan, paylaşmaktan ve kullanmaktan vazgeçmesi halinde beklenen geri adımı atmış olacağını söyledi. Bunun yanı sıra Sanlav, WhatsApp’ın böyle bir açıklama yapmasının nedeninin rekabet kurulunun aldığı geçici tedbir kararı olduğunu da belirtti.

Geçtiğimiz ay Rekabet Kurulu harekete geçmişti. Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.