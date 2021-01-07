WhatsApp'tan Flaş Karar! Bunu Yapmayanlar WhatsApp Kullanamayacak!

Facebook’un 2014 yılında satın aldığı popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanım koşullarında değişiklik yapacağını açıkladı. 8 Şubat 2021’den itibaren, yeni kullanım koşulları sonucunda WhatsApp verilerimizi Facebook ile paylaşacak. Facebook’un yanı sıra, şirketin diğer yan kuruluşları ile de veri paylaşımı gerçekleştirilecek. Veri paylaşımı yapmayı kabul etmeyen kullanıcıların WhatsApp kullanmasına izin verilmeyecek.

WHATSAPP SÖZÜNÜ TUTMUYOR

WhatsApp, Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alındıktan sonra, kullanıcılarına “Gizliliğinize saygı duyuyoruz, WhatsApp’ı sizin hakkınızda olabildiğince az bilgi sahibi olmak amacıyla kurduk. Facebook ile ortaklığımızı bağımsız bir şekilde çalışmaya devam ederek sürdüreceğiz. Temel değerlerimiz ve inançlarımız değişmeyecek.” diyerek söz vermişti ancak verdiği sözü 2 sene bile tutamamıştı.

Söz konusu açıklama yapıldıktan 2 yıl sonra WhatsApp kullanım koşulları, Facebook ile varsayılan olarak veri paylaşılmaya başlanmıştı. WhatsApp, bunu yapma nedenlerinin verdikleri hizmetleri kullanıcıların ne sıklıkla kullandığını gözlemlemek ve WhatsApp’te spam ile mücadele etmek olduğunu söylemişti. Bu dönemde verilerini paylaşmayı kabul edip etmemesi kullanıcıların insiyatifine bırakılmıştı ve kullanıcıların bu paylaşımı reddetme hakkı vardı.

Bugünden itibaren WhatsApp, kullanıcılarına hizmetin yeni şartları ve gizlilik politikasıyla ilgili bildirimleri uygulama içinden göndermeye başladı. WhatsApp’ın yolladığı bu bildirimde, yeni sürecin nasıl işleyeceğine dair bilgiler yer alıyor. WhatsApp, kişiselleştirilmiş bazı hizmetleri daha iyi sunabilmek için Facebook ile verileri paylaşacağını öne sürüyor.

WhatsApp, yaptığı açıklama ile yeni kullanım koşulları ve gizlilik ilkelerinin 8 Şubat 2021’den itibaren geçerli olacağını duyurdu. WhatsApp, kullanıcılara bir bildirim gönderecek ve bu koşulları onaylayan kişiler WhatsApp’ı kullanmaya devam edecek.

ONAYLAMAYAN WHATSAPP’I KULLANAMAYACAK

WhatsApp’ın yaptığı resmi açıklamaya göre kullanıcıların onay vermesi ile birlikte kullanıcılarının verileri, Facebook ile paylaşılacak. WhatsApp kullanmaya devam etmek isteyen kişiler bu onayı verecek ve onay vermeyen kişiler artık WhatsApp’ı kullanamayacak.

FACEBOOK VE FACEBOOK’UN KURDUĞU DİĞER ŞİRKETLER DE BİLGİLERİ KULLANABİLECEK

WhatsApp'ın kullanıcılara bildirim olarak gönderdiği ve internet sitesinde paylaştığı güncellenmiş kullanım şartlarına göre; kullanıcıların verilerini Facebook ve Facebook’un kurmuş olduğu diğer şirketler de kullanabilecek.

WHATSAPP HANGİ BİLGİLERE SAHİP?

-Bağlantılar

-Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler

-Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

-Çerezler

-Durum Bilgisi

-Hesap Bilgileri

-İşlem ve Ödeme Verileri

-Konum Bilgileri

-Kullanıcı Şikayetleri

-Kullanım ve Kayıt Bilgileri

-Mesajlar

-Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

-Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları

-Üçüncü Taraf Hizmetleri

-WhatsApp'taki İşletmeler

WHATSAPP’TAN YENİ ÖZELLİK

Bir süredir kullanıcılar tarafından beklenen çoklu cihaz desteğini sunmak için hazırlanan WhatsApp, bu özelliği şimdilik WhatsApp Web için test ediyor.