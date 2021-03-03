WhatsApp Kullanıcılarının Dikkatine! WhatsApp Yeni Özelliği İle Neyi Hedefliyor?

Mobil mesajlaşma platformu olan WhatsApp, yeni özelliği ile çoğu kullanıcısına hitap edecek. Yeni özellik Snapchat, anlık fotoğraf ve mesajlaşma platformunda yer alan kendi kendini imha eden fotoğraf özelliğini WhatsApp'a uygulayacağı biliniyor. WhatsApp'a ekleyecek olduğu bu özellik ile kaybettiği kullanıcıları tekrar kazanmayı hedefliyor.

WhatsApp, Snapchat'teki kendi kendini imha edip silen fotoğraf özelliğini kendi uygulamasını uyarlayacak. Şirket getirecek olduğu bu yeni özellik ile kaybetmiş olduğu kullanıcıları tekrar kazanmayı hedefliyor. Geçtiğimiz aylarda WhatsApp kişisel gizliliği hedef alan projesi ile binlerce kullanıcısını kaybetmişti, insanlar Whatsapp’ın kişisel bilgilerini ele geçireceği fikri ile hesaplarını kalıcı olarak sildi veya daha güvenli anlık mesajlaşma iletişim platformlarına geçiş sağladı. Şirket, yeni özellik hamlesi ile veda etmiş olduğu kullanıcıları geri getirmeyi hem de gizlilik konusundaki hassasiyetleri arttırmaya yönelik adım atıyor.

Kaybedilen kullanıcıları tekrardan kazanmaya yönelik değişikliğe giden uygulamada, sunmuş olduğu bu yeni özellik ile WhatsApp'ı eski formuna ulaştırmaya çalışıyor.

Yeni eklenecek olan bu özellik ile kullanıcılar tarafından gizlilik kuralları konusunda oluşan hassasiyet seviyesini iyileştirmeyi planlıyor.

Kendi Kendini İmha Eden Fotoğraf Özelliği

Kendi kendini imha edip silen fotoğraf özelliği çok konuşulacağa benziyor, bu özellik, fotoğrafı gönderdiğiniz kişinin fotoğrafı sadece bir ya da iki kere bakma fırsatı sunacak. Fotoğraf gönderdiğiniz kişi fotoğrafı gördükten sonra fotoğraf kendi kendini imha edip silecek. Aynı zamanda sunulan yeni özellikle fotoğrafı gönderen kişi ve fotoğrafı alan kişinin WhatsApp hesabından fotoğraf kalıcı olarak silinecek.

WhatsApp eklenecek olan bu yeni özellik aynı zamanda Instagram sohbet kısmında geçerli olan, fotoğrafı gönderdiğiniz kişinin fotoğrafınızı iki kereden daha fazla bakamadığı özellikle çok benzer olacak. WhatsApp, kullanıcıların kendisine karşı olan güvensizliğini ortadan kaldırmak için bu tarz yeni özellikler eklemeye başladı.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 21:00