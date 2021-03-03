WhatsApp Kullanıcılarının Dikkatine! WhatsApp Yeni Özelliği İle Neyi Hedefliyor?

Milyonlarca kullanıcısı olan anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, uygulamaya yeni bir özellik daha etkiledi. Yeni eklenen özellik çok konuşulacağa benziyor.

WhatsApp Kullanıcılarının Dikkatine! WhatsApp Yeni Özelliği İle Neyi Hedefliyor?

Mobil mesajlaşma platformu olan WhatsApp,  yeni özelliği ile çoğu kullanıcısına hitap edecek. Yeni özellik Snapchat, anlık fotoğraf ve mesajlaşma platformunda yer alan kendi kendini imha eden fotoğraf özelliğini WhatsApp'a uygulayacağı biliniyor. WhatsApp'a ekleyecek olduğu  bu özellik ile kaybettiği  kullanıcıları tekrar kazanmayı hedefliyor.

WhatsApp,  Snapchat'teki  kendi kendini imha edip silen fotoğraf özelliğini  kendi uygulamasını uyarlayacak. Şirket getirecek olduğu  bu yeni özellik ile kaybetmiş olduğu kullanıcıları tekrar kazanmayı hedefliyor. Geçtiğimiz aylarda WhatsApp kişisel  gizliliği hedef alan projesi ile binlerce kullanıcısını kaybetmişti, insanlar Whatsapp’ın kişisel bilgilerini ele geçireceği fikri ile hesaplarını kalıcı olarak sildi veya daha güvenli anlık mesajlaşma iletişim platformlarına geçiş sağladı. Şirket,  yeni özellik hamlesi ile veda etmiş olduğu kullanıcıları geri getirmeyi hem de gizlilik konusundaki hassasiyetleri arttırmaya yönelik adım atıyor.

Kaybedilen kullanıcıları tekrardan kazanmaya yönelik değişikliğe giden uygulamada,  sunmuş olduğu bu yeni özellik ile  WhatsApp'ı eski formuna  ulaştırmaya çalışıyor.

Yeni eklenecek olan bu özellik ile  kullanıcılar tarafından gizlilik kuralları konusunda oluşan hassasiyet seviyesini iyileştirmeyi planlıyor.

Kendi Kendini İmha Eden Fotoğraf Özelliği

Kendi kendini imha edip silen fotoğraf özelliği çok konuşulacağa benziyor,  bu özellik, fotoğrafı gönderdiğiniz kişinin  fotoğrafı sadece bir ya da iki kere bakma fırsatı sunacak.  Fotoğraf gönderdiğiniz kişi fotoğrafı gördükten sonra fotoğraf kendi kendini imha edip silecek. Aynı zamanda sunulan yeni özellikle fotoğrafı gönderen kişi ve fotoğrafı alan kişinin  WhatsApp hesabından fotoğraf kalıcı olarak silinecek.

WhatsApp eklenecek olan bu yeni özellik aynı zamanda Instagram sohbet kısmında  geçerli olan,  fotoğrafı gönderdiğiniz  kişinin fotoğrafınızı iki kereden daha fazla bakamadığı  özellikle çok benzer olacak. WhatsApp,  kullanıcıların  kendisine karşı olan güvensizliğini  ortadan kaldırmak için bu tarz yeni özellikler eklemeye başladı.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 21:00
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