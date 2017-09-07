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WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! Ücretli olabilir ..

Günümüzde en yaygın olarak kullanılan mesajlaşma platformu olan WhatsApp'a yeni bir güncelleme gelebilir.WhatsApp'ın 2 milyar üzerinde aktif kullanıcısı var.

07 Eylül 2017 Perşembe 12:30
WhatsApp kullanıcılarına kötü haber! Ücretli olabilir ..

2 milyarın üzerinde aktif kullanıcısı bulunan sosyal medya devi Facebook'un 2014 yılında satın aldığı ücretsiz mesajlaşma platformu WhatsApp, artık para kazanmanın yeni yollarını arıyor.

WhatsApp uygulamasında kurumsal hesapları paralı hale getiren yeni bir güncellemeyi test ediyor. WhatsApp Operasyon Direktörü Matt Idema, büyük girişimcilere sağladıkları ek özelliklerden ücret alacaklarını açıkladı. Wall Street Journal'ın aktardığına göre, bir milyardan fazla kullanıcıya sahip popüler mesajlaşma uygulamasına, kurumsal iletişimle ilgili yeni özellikler eklenecek.

Doğrulama rozetleri ile onaylı şirket hesapları oluşturmayı hedefleyen mesajlaşma devi, şirketlerle müşterileri arasında bir köprü vazifesi kurmayı hedefliyor.

Müşterilerinin istek ve şikayetlerini saptamak ve müşterileri ile etkin bir iletişime geçmek için bu platformu kullanmak isteyen şirketler ise WhatsApp sayesinde bu arzularına kavuşacak gibi görünüyor.

Whatsapp'ın resmi blogundaki bültene göre de, kullanıcıların Whatsapp'taki büyük şirketlere ait hesaplarla daha kolay iletişim kurması adına eklemeler yapıldığı belirtildi.

Whatsapp'ın blogunda "Küçük şirketler için ücretsiz olan Whatsapp Business uygulaması üzerinden kullanılacak yeni araçlar ve havayolu şirketleri, e-ticaret siteleri, bankalar gibi büyük şirketler için girişim çözümlerini test etmekte oldukları" ifade edildi.

Belirtilen sistemin Avrupa, Brezilya, Hindistan ve Endonezya’da test çalışmaları yürütülüyor. Şayet kullanılabilirliği onaylanırsa, küresel çapta kullanıma sunulacağı da ifade edilenler arasında.

Son Güncelleme: 07.09.2017 14:08
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