WhatsApp Kullanıcıların Dikkatine! Kabul Etmezseniz 15 Mayıs'ta Hesabınız Silinecek

WhatsApp'ın tartışılan gizlilik sözleşmesi kararı tekrardan gündeme geldi. Sözleşmenin kabul edileceği son gün 15 Mayıs olarak açıklanmış ve sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların Ağustos ayında hesaplarının silineceği ifade edilmişti. Bu karar oldukça tepki toplamış, kullanıcılar eleştiride bulunmuştu. WhatsApp'tan yeni bir adım daha geldi.

WhatsApp kullanıcıların verilerini Facebook ile paylaşacağı bir gizlilik sözleşmesi yayınlamış ve bu gizlilik sözleşmesi kullanıcılar tarafından büyük tepkiler vermesine yol açmıştı. WhatsApp bu gelen tepkilerin üzerine sözleşme kabulünü 15 Mayıs tarihine ertelemişti. 15 Mayıs tarihinden itibaren gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin kullanıcıların hesaplarını sileceğini duyuran WhatsApp’tan yeni bir adım geldi.

WhatsApp Hesapları Silmeyecek

Webtekno'nun Press Trust of India Tarafından yapılan habere göre: WhatsApp'ın 15 Mayıs'ta hiçbir hesabın silinmeyeceği ve şirketin bundan vazgeçtiğini duyurdu.

WhatsApp Doğruladı

WhatsApp yetkilisi de söz konusu olan iddiayı doğruladı ve 15 Mayıs tarihinde hesapların silinmeyeceğini ifade etti. İlerleyen günlerde ki süreçleri ile ilgili açıklama yapan yetkili, kullanıcılara bildirim göndermeye devam edeceklerini söyledi.

WhatsApp tarafından yapılan açıklamalarda kullanıcıların çoğunun sözleşmeyi onayladığı söyleniyor olsa da, kullanıcılar Telegram ve Signal gibi WhatsApp'a alternatif uygulamalara geçmeye başladılar. Geri adım sonrası WhatsApp'ın bu adımdan tümüyle vazgeçebileceği belirtildi.

Gizlilik Sözleşmesinin İçeriği Ne?

WhatApp'ın güncellenen gizlilik sözleşmesine göre, uygulama diğer Facebook şirketlerinden bilgi alacak ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunacak.Bu bilgiler kullanıcıların önemli bilgiler olacaktı. Bu bilgiler arasında; hesap kayıt bilgileri (telefon numaranız),mobil cihaz bilgileri, hizmetleri kullanırken diğer kişilerle etkileşim kurma şekliyle ilgili bilgiler, çerezler, işlem verileri, hizmetle ilgili bilgiler, konum bilgileri ve IP adresi yer alıyor.

AB ülkelerindeki kullanıcılar, WhatsApp'in yeni gizlilik Sözleşmesi'nin kabul etmeseler de Whatsapp'ı kullanabilecekken Yeni düzenlemeyi Türkiye'deki kullanıcılar ise kabul etmek durumunda.