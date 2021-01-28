WhatsApp Kullanan Kişiler Dikkat! WhatsApp’ta Virüs Ortaya Çıktı!

Son zamanlarda gizlilik sözleşmesini değiştirmesi nedeniyle gündemde sık sık yer alan WhatsApp’ta yeni bir skandala imza atıldı. Gizlilik sözleşmesindeki maddelerin değişmesi ile kişisel verilerinin tehlikeye atıldığını düşünen kullanıcılar WhatsApp’a benzeyen alternatif uygulamalara yönelmişti. Bir virüs programı araştırmacısının WhatsApp'taki virüsü fark etmesiyle ortalık yine ayağa kalktı. Peki WhatsApp'taki virüs nedir, nasıl yayılır?

Tüm dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp geçtiğimiz aylarda gizlilik sözleşmesinde değişiklik yapacağını duyurmuş ve kullanıcıların verilerini Facebook'a satacağını açıklamıştı. Bu durumdan haberdar olan kullanıcılar WhatsApp silerek WhatsApp’a benzeyen farklı uygulamalara geçti. Bu kadar fazla kullanıcı kaybetmeye dayanamayan WhatsApp gizlilik sözleşmesinin yürürlüğe girme tarihini ertelemişti. Kendi sistemindeki tehlikeler yetmiyormuş gibi bir de WhatsApp’ta virüs olduğu ortaya çıktı.

Bir virüs programı araştırmacısının fark ettiği bu virüs WhatsApp'ta bir link üzerinden yayılıyor. Bu linke tıklayan kişiler Google Play görünümlü bir internet sitesine yönlendiriliyor ve virüs bu şekilde bulaşıyor. Virüs telefona bulaşınca önce bildirimlerin kontrolünü ele alıyor ardından ana ekranda yer alan hızlı cevap verme özelliğine hakim olabiliyor. Ve böylece virüs, WhatsApp’tan gelen mesajlara otomatik olarak yanıt veriyor. Kullanıcılardan habersiz ve kontrolü dışında rehberdeki tüm kişilere mesaj atılıyor ve virüs yayılmaya devam ediyor.

Bu virüsü fark eden virüs programı araştırmacısı Lukas Stefanko tüm WhatsApp kullanıcılarını Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla bu kötü amaçlı yazılıma karşı uyardı. Virüsün Google Play görünümlü bir internet sitesinin linkinin gönderilmesi ve kişinin bağlantıya tıklamasıyla indirildiğini belirtti. Linke tıklandığında Huawei Mobile adında bir uygulama telefona inmeye başlıyor ve kişinin kurmak için onay vermesi durumunda WhatsApp virüsü telefona bulaşıyor.

Uygulama hem bildirimleri okumak için izin istiyor hem de arka planda çalışmak ve diğer uygulamaları kapatıp açmak için müdahaleci erişim izni istiyor. Bu izini vermeniz durumunda, virüs, cihazınızda çalışan diğer tüm uygulamaları ele geçirip kimlik bilgilerinizi çalabiliyor.

Daha sonra kişinin rehberindeki herkese bu virüsün linki izinsiz bir şekilde atılıyor ve böylece virüs daha fazla kişiye yayılıyor. Bu nedenle WhatsApp kullanıcılarının mesaj olarak gelen linklere güvenmediği sürece tıklamaması gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021, 00:38