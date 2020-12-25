Whatsapp Herkesten Silinen Mesajları Görme İOS ve Android

Teknolojinin gelişmesi ile iletişim kurmak çok daha kolay bir hal almıştır. Teknoloji gelişmeden önce mektup ve telgraf gibi yöntemler kullanılırdı. Bu yöntemler ile iletişim kurmak yavaş ve zahmetli olmaktaydı. Whatsapp gibi uygulamalar insanların saniyeler içerisinde birbiri ile iletişim kurmasını sağlayan iletişim araçları olmaktadır.

Bu uygulamalar ile hızlıca iletişime geçilebileceği gibi insanların hata yapma olasılığı da artmış olmaktadır. Özen ile yazılan mektuplar yerlerini saniyeler içerisinde atılabilen kısa mesajlara bırakmıştır. Bu kısa mesajlar yanlışlıkla istenilmeyen kişilere gönderilebilmektedir. Yanlış kişiye gönderilen mesajlar yanlış anlaşılmalara yol açabilmektedir. Mesajı silme özelliği sayesinde yanlış anlaşılma gibi durumlar ortadan kaldırılabilmektedir.

Whatsapp Herkesten Silinen Mesajları Görme Android’de Nasıl Yapılır?

Android veri tabanlı telefonların kişisel gizliliği korumaya yönelik çalışmaları, İOS işletim sistemli telefonlara göre daha zayıf olabilmektedir. Bu özellik insanların ürünlerdeki eksikliklerden yararlanabilmelerini sağlamaktadır. İnsanlar kendilerine gönderilen her mesajı silinse dahi görebilmeyi istemektedirler. Silinen mesajı görebilmenin birden fazla yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemlerden bazıları şu şekilde yer almaktadır.

Konuştuğunuz kişi sizlere gönderdiği bir mesajı siler ise bu mesaj Whatsap uygulaması üzerinde silinir fakat Android işletim sistemli telefonunuz bu mesajı kayıt etmektedir. Telefonunuzda bulunan kaydedilmiş dosyalar kısmından silinen mesajlara erişim sağlayabilirsiniz.

Konuştuğunuz kişi sizlere göndermiş olduğu mesajı silmiş ise Whatsapp uygulamasını silerek tekrar yüklemeniz gerekmektedir. Bu işlem uygulamada silinen mesajların telefonunuza kaydedilmesini sağlayacaktır.

Bir diğer yöntem ise farklı aplikasyonlar olmaktadır. Çeşitli web sitelerinde Whatsapp uygulamasının açıklarını kullanabilen uygulamalar bulunmaktadır bu uygulamaları kullanarak silinen mesajlara erişim sağlayabilirsiniz.

Whatsapp Herkesten Silinen Mesajları Görme İOS’da Nasıl Yapılır?

İOS işletim sistemi birçok tüketici tarafından güvenlik seviyesinin en sıkı olduğu işletim sistemi olarak bilinmektedir. Fakat konu bir uygulama olduğu için bu güvenlik önlemleri uygulama üzerinde kullanılamamaktadır. Her işletim sisteminin kendine özgü bir depolama alanı bulunmaktadır. İOS işletim sisteminin depolama alanı ise İcloud depolama formatı olmaktadır. İOS işletim sisteminde silinen mesajları ve sohbetleri geri getirebilmenin yolları şu şekilde yer almaktadır.

İcloud hesabınıza düzenli olarak whatsap sohbet geçmişinizi depolayabilirsiniz. Depolamış olduğunuz sohbetleri telefonunuzda bulunan uygulamadan erişim sağlayabilirsiniz.

İOS işletim sistemi kullanılan telefonunuzdan whatsapp uygulamasını silip tekrar yüklediğinizde kaydedilmiş olan sohbetlerinize erişim sağlayabilirsiniz.

İcloud da erişim sağlayabilmek için kullanıcı kimliğinizi doğrulamış olmanız gerekmektedir. Kimliğinizi doğruladıktan sonra depolama alanınızdaki verilere erişim sağlayabilirsiniz.

Whatsapp Herkesten Silinen Mesajları Görme Neden Önemli?

Gizlilik insanların itibarlarını ve kişisel bilgilerini koruyabilmek için önemli bir etken olmaktadır. Bu durum kişilerin birbiri ile aralarında bulunan ilişkilere zarar verebilmektedir. Kişiler önemli dosyalarını ya da mesajlarını yanlışlıkla sildiklerinde bu dosyaları geri getire bilmeleri hayati önem arz edebilmektedir. Bu gönderileri geri getirebilmek için kullanılan uygulamalar kullanmış olduğunuz elektronik cihaza zarar vermemelidir. En uygun yöntemler kullandığınız cihazın sizlere sunmuş olduğu hizmetler olmaktadır. Bu hizmetler sayesinde verilerinizi sağlıklı bir şekilde depolayabilir ve silinen verilerinize erişim sağlayabilirsiniz. Verilerinizin silinmemesi için teknolojik cihazlarınızdan virüs barındıran web siteleri ve uygulamaları uzak tutmalısınız. Telefonunuzda bulunun güncellemeleri ve anti virüs programları sürekli yenileyerek verilerinizin korunmasını sağlayabilirsiniz.

Paranızı Dolandırıcılara Kaptırmayın

Önceki başlıklarımızda da bahsetmiş olduğumuz gibi silinen mesajları geri getirebilmek için bazı aplikasyonlar bulunmaktadır. Bu uygulamaların bazıları dolandırıcı insanlar tarafından kullanılmaktadır. Bu uygulamalar aracılığı ile kişisel bilgileriniz sızdırılabilir ve farklı amaçlar için kullanılabilir. Bu tür durumları yaşamamak için güvenilir ve sertifikalı ürünleri tercih etmelisiniz. teknolojik cihazınızda bulunan anti virüs programlarının çalıştığından emin olmalısınız.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 01:32