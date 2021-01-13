Whatsapp Google İşbirliği Çok Fena Patladı! Konuşmalar Google'da İndekslendi

Whatsapp geçtiğimiz hafta güncellediği gizlilik politikası sözleşmesiyle gündeme gelmişti. İlgili sözleşme kapsamında kullanıcılardan Whatsapp verilerinin, konuşmaların ve birçok bilginin Facebook ile paylaşılabilmesi için onay istenmişti. Yaşanan durum sonrasında sosyal medyada büyük boykot kampanyaları başlatan kullanıcılar, Whatsapp'ı silerek diğer çevrimiçi mesajlaşma uygulamalarına geçiş yaptılar. Öyle ki, geçtiğimiz hafta itibariyle 25 milyon kullanıcının akın ettiği Telegram uygulaması toplamda 50 milyon kullanıcıya ulaştı. Bugün ortaya çıkan bir skandal Whatsapp hakkındaki boykotları daha da alevlendirdi.

WHATSAPP GOOGLE İŞBİRLİĞİ

Yapılan araştırmalarda Whatsapp grup yazışmalarının Google'da indekslendiği ortaya çıktı. Google arama motorunda indeklenen özel gruplara, bağlantıya tıklayan kişiler dışarıdan katılma imkanı buluyorlar. Yani, şirketiniz veya arkadaşlarınızla kurduğunuz bir gruba dışarıdan bir yabancı kişi Google bağlantı linkiyle katılarak grubunuza dahil olabilir. Kısa bir süre önce ortaya çıkan bu açık, biran önce yetkililer tarafından kapatılmaya ve üstü örtülmeye çalışıldı. Whatsapp siber güvenlik uzmanları hata hakkında şikayet aldıktan kısa süre sonra ilgili hatayı düzelttiler.

Dünyanın en büyük çevrimiçi mesajlaşma platformu Whatsapp, benzer bir hatayı 2019 yılında da yaşamıştı. Kısa sürede düzeltilen hata 2020 yılında yeniden tekrar edildi. Google ve Whatsapp arasındaki kanunsuz veri paylaşımı kullanıcıları ise bir hayli sinirlendirdi.

Kocaeli Belediyesi de espirili bir tweet atarak Whatsapp durumu hakkında görüşlerini bildirdi. Twettte telegrama geçiş içinde mesaj verildi. Öyle ki, gizlilik ilkeleri bakımından dünyanın en güvenli uygulamaları arasında yer alan Telegram, ikinci sırada yer alıyor. Uygulama tarafından yapılan açıklamada 50 milyon kullanıcıyla, tarihinin en büyük zıplaması gerçekleştirildiği ifade edildi. Whatsapp'ın güvenlik ihlalleri nedeniyle dünya genelinde 50 milyona yakın kullanıcı kullandığı mesajlaşma uygulamasını değiştirme kararı aldı.