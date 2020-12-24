Whatsapp Bu Cihazlarda Çalışmıyor! Whatsapp’ın Çalışmayacağı Telefonlar Belli Oldu!

Whatsapp sadece ülkemizde değil aynı zaman tüm dünyada 2 milyar yükleme ile en çok kullanılan mesaj uygulamalarının başında geliyor. Fakat WhatsApp kullanıcılarına ise üzücü bir son dakika haberi geldi! WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak! Liste belli oldu! Detaylar ise haberimizde;

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak. Bu telefonların aralarında ise hem iOS hem de Android modeller bulunmakta. WhatsApp kullanıcıları ise oldukça üzüldü.

WHATSAPP AÇIKLADI

WhatsApp ise destek sayfası tarafından yaptığı güncelleme ile uygulamanın hangi telefonlarda çalışmayacağını duyurmuş oldu.

Destek sayfasındaki son güncellemelere göre ise iOS 9 ve altı sürümlere sahip olan iPhone kullanıcıları artık popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp kullanamayacaklar.

Android telefonları ise 4.0.3 sürümünün altı telefonlarda bu uygulama çalışmayacak.

Bu telefon kullanıcıları ise hayli üzüldü.

Gelen son dakika haberlerine göre ise dev firmanın bu hamlesinin altında güvenlik önlemleri yatmakta. Mobil uygulamalar güvenlik problemleri nedeniyle sürekli güncelleniyor. Kullanıcıların verilerinin korunması adına sürekli güncellemeler ve güvenlik yamaları geliyor. Düşük sürümlü ya da eski model telefonlar içinse bu güncellemeler yapılamaya biliyor. Bu da olası güvenlik sorunlarına yol açıyor.

Bu sebeple de birçok firma kullanıcılarının gizliliğini korumak adına çok eski sürümlerde güncelleme yapamıyorsa uygulamanın kullanımına da izin vermiyor. WhatsApp da yine bu yolu tercih etti. Bu sebep artık bazı telefon kullanıcıları WhatsApp’ı kullanamayacak.

BU CİHAZLARDA WHATSAPP ARTIK KULLANILAMAYACAK

Yeni yıldan itibariyle bazı telefonlarda WhatsApp kullanılamayacak. Whatsapp destek sayfası tarafından yapılan güncelleme haberine göre iOS 9 ve altı sürümlere sahip iPhone modeller ile birlikte Android 4.0.3 sürümü altı telefonlarda WhatsApp uygulaması çalışmayacak.

Whatsapp’ın 2021 ile birlikte kullanılamayacağı bazı telefon modelleri ise şu şekilde;

HTC Desire, LF Optimus Black, Samsung Galaxy S2

iOS cihazlarda ise şu şekilde; iPhone 4 kullanıcıları artık bu uygulamayı kullanamayacaklar.

Fakat iPhone 4S, 5, 5S, 5C ve son olarak iPhone 6, 6S gibi telefonlara sahip kullanıcıların ise iOS9 güncellemesini yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde bu telefon kullanıcıları da popüler mesaj uygulaması WhatsApp’ı kullanırken sorunlarla karşı karşıya gelebilir.