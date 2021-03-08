WhatsApp'a '24 saatlik mesajlar' geliyor!

Zorunlu veri paylaşımı güncellemesi nedeniyle tepkilerin odağına yerleşen mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son zamanlarda getirilen birçok yenilikle kullanıcıların gönlünü almak istiyor. Zorunlu veri güncellemesine onay verilecek son tarihi 8 Şubat'tan 15 Mayıs'a erteleyen WhatsApp, bu süreyi yanlış anlaşılmaları gidermek için kullanacak. Öte yandan son zamanlarda bir hayli kullanıcı kazanan Telegram'ın önünü kesmek isteyen WhatsApp, duyurduğu yeni özelliklerle kullanıcıları çekmek istiyor.

WhatsApp imajını düzeltmeye çalışıyor!

Whatsapp'ın 24 saat içinde kendiliğinden kaybolan mesajlar için son hazırlıkları tamamladığı ve bu özelliğin yakında kullanıcılara sunulacağı kaydedildi. Önceki haftalarda masaüstü uygulaması için de sesli ve görütülü arama desteği sunmaya başlayan WhatsApp'ın bu yeniliğinin olumlu karşılandığı kaydedildi. Kullanıcılardan gelen olumlu yorumları gören ve uygulamanın pozitif imajını yeniden düzeltmek isteyen WhatsApp'ın birçok yenilik için kolları sıvadığı vurgulandı. Kendi kendini imha edecek mesajların da bunlardan biri olduğu kaydedildi.

"7 gün içinde kaybolan mesajlar geçen yıl kullanıma sunuluştu"

Basına sızdırılan bazı bilgilere göre WhatsApp'ta gönderilen bazı fotoğrafların da yollandığı sırada çıkan seçenekler sayesinde "24 saatte kaybolacağı" belirtildi. Bu özelliğin kişisel sohbetlerde ya da grup sohbetlerinde de geçerli olacağı aktarıldı. Fotoğrafların yanı sıra tıpı Snapchat'te olduğu gibi mesajların da tercihe göre kaybolabilecek olmasının olumlu tepkiler aldığı ifade edildi. Önceki yıl "süreli mesajlar" özelliğini kullanıma sunan WhatsApp, 7 gün içinde kaybolan mesajları tanıtmasıyla dikkat çekmişti.