Volvo'un yeni hedefi: Hepsi elektrikli!

Yeşil enerji kullanımının son zaanlarda ön plana çıkmasıyla beraber elektrikli araç piyasasına giren marka sayısı her geçen gün artıyor. Şirketler, değişen taleplere bağlı olarak üretim stratejisinde de değişikliklere gidiyor. Şimdi de İsveçli otomobil devi Volvo'nun elektrikli araç piyasasına gireceği duyuruldu. Dev Çin şirketi Geely tarafından satın alınan Volvo'nun 2030 yılı itibarıyla tamamen elektrikli araç üreteceği kaydedildi. Şirketin sıradaki hedefine göre ise 2025 yılında satışların yarısını elektrikli otomobiller oluşturacak.

C40'ın tanıtımı 9 Mart salı günü!

İlerleyen yıllarda sadece çevrimiçi olarak satış yapılacak bir elektrikli otomobil ailesinin görücüye çıkarılacağı kaydedildi. Volvo'nun bütünüyle elektrikli olan ikinci aracı olan C40'ın tanıtımının önümüzdeki salı günü yapılcağı belirtildi. Pandemi döneminde bazı otomobil şirketleri üretime ara verdi. Bu dönemde çalışmaya devam eden şirketlerden biri Volvo'ydu. Tedarikçilerle sürekli bağlantı halinde kaldıklarını aktaran Volvo'nun icra kurulu başkanı olan Håkan Samuelsson, bundan sonra da üretimi durdurmamayı umut ettiklerini kaydetti.

Elektrikli araçlar sektörü ele geçirecek

Pandemi nedeniyle elektrikli araç satışlarında 2019'dan sonra düşüşler yaşansa da geçen yıl Temmuz ayından bu yana satışların yeniden arttığı ifade edildi. 2020 yılının son 3 ayında elektrikli araç satışının önceki yılın aynı döneminde göre yüzde 100 arttığı belirtildi. Norveç'te 2020 yılında elektrikli araba satışları, bütün araç satışlarının yüzde 54'ünü oluşturdu. İspanya'nın Malaga kentinde ise yapay zekanın kullanıldığı trafik lambaları sayesinde elektrikli araçlar da yollardaki yerlerini almaya başladı. Otomotiv dünyasının önde gelen devleri olan Ford, Porsche, Bentley ve Jaguar Land Rover'da geleceğin aralarının elektrikli araçlar olacağını açıklamıştı.