Volkswagen CEO'su: 'Apple’ın Otomobil Projesinden Korkmuyoruz'

ABD’li teknoloji devi Apple, akıllı telefonlardan akıllı saatlere, bilgisayarlara birçok farklı alanda ürün ortaya koyuyor. Ancak Apple yakın zamanda bir elektrikli otomobil projesine odaklandığını duyurmuştu. Uzun yıllar önce gündeme gelmiş ancak sonra askıya alınmış bu proje, bazı otomobil tedarikçilerinin açıklamalarının ardından otomotiv sektöründe yeniden gündeme geldi. Kaynakların aktardığı bilgiye göre Apple’ın otomobili tamamen elektrikli ve otonom sürüş sistemine sahip olacak, piyasaya sürüleceği tarih için tahminlerse 2024 yılı sonrasını işaret ediyor.

Volkswagen Apple’dan korkmuyor: Satışlar önceki yılın iki katına çıktı!

Bu gelişmelerin ardından, diğer otomobil şirketlerinin tepkisi merak ediliyordu. Alman otomobil devi Volkswagen’in CEO’su Herbert Diess, konuyla ilgili açıklamasında Apple’ın otomobil projesinden çekinmediklerini belirtti. Otomobil sektörünün akıllı telefon sektöründen çok farklı olduğunu belirten Diess, Apple’dan korkmadıklarını belirtti.

VW CEO’sunun bu açıklamalarının arkasında ise, şirketin 2020 yılı satış rakamlarındaki başarı geliyor. Gelen verilere göre Volkswagen, geçtiğimiz yıl 231 bin 600 adet elektrikli otomobil sattı. Volkswagen’in bu satış rakamı henüz Tesla ile baş edebilecek noktada olmasa da, şirket bir önceki yıla göre elektrikli otomobil satışını 2 katından fazla artırmış oldu.