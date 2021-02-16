Valheim Sistem Gereksinimleri, İndirme Linki ve Fiyatı Belli Oldu

Dünyanın en çok kullanılan oyun platformu Steam üzerinden 2 Şubat 2021 tarihinde satışa sunulan Valheim rekora doymuyor. Açıklanan rakamlara göre oyun iki hafta içerisinde 2.000.000'dan fazla kullanıcı tarafından indirildi. Canlı yayın platformu Twitch üzerinde de şuan en çok oynanan oyunlar arasına girmeyi başardı. İskandinav mitolojisini konu alan oyun açıklanan satış rakamlarıyla GTA 5, PUBG, Call of Duty gibi oyunları geride bıraktı. Oyunun etkileyici ve geniş bir hikayeye sahip olması oyuncuları cezbeden en önemli kriterler arasında yer alıyor. Bu kadar kısa sürede yüksek ilgi gören oyun için oyunseverler oyun detaylarını araştırmaya başladılar. Valheim sistem gereksinimleri ise hiçte yüksek değil. Ortalama bir bilgisayara sahip tüm oyuncular bu oyunu hemen indirip oynamaya başlayabilirler.

Valheim Sistem Gereksinimleri

Steam platformu üzerinden satışa çıkartılan Valheim oyununun sistem gereksinimleri şu şekilde:

En Düşük Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: 2.6 GHz Çift Çekirdekli veya benzeri

2.6 GHz Çift Çekirdekli veya benzeri Ekran Kartı: GeForce GTX 500 serisi veya benzeri

GeForce GTX 500 serisi veya benzeri Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama Alanı: 1 GB boş alan

Oyun tarafından önerilen sistem gereksinimleri ise:

İşlemci: i5 3GHz veya daha üst modeller

i5 3GHz veya daha üst modeller Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: GeForce GTX 970 serisi veya aynı segment diğer ürünler

GeForce GTX 970 serisi veya aynı segment diğer ürünler Depolama: 1 GB boş alan

Valheim Fiyatı Ne Kadar?

İki hafta gibi bir sürede indirme rekorları kıran Valheim oyununun fiyatı da oyunseverleri cezbediyor. Yurtdışında 20 dolar üzerinden satışa sunulan oyun Türkiye'de 32 TL'ye satılıyor. Sizlerde Steam platformu üzerinden hesabınıza giriş yaparak anında oyunu satın alabilirsiniz. Üstelik Valheim oyununun Türkçe altyazı ve Türkçe arayüz seçenekleri de bulunuyor. Bu fırsat oyunculara benzersiz bir deneyim imkanı sunuyor.

Valheim İndirme İşlemleri

Valheim oyununu indirmek isteyen oyunseverler Steam platformu üzerinden oyunu indirebilirler.

Valheim Oyununun Konusu Nedir?

İskandinav mitolojisini konu alan oyunda oyuncular bir yandan yerleşik bir hayat kurarken bir yandan da düşmanlarıyla baş etmeye çalışmaktadır. Valheim'in yükselişi Odin'in rakipleri için en büyük ceza olacak. Siz Velhaim'in en büyük koruyucusu ve lideri olacaksınız. Sıra dağlar ve sık ormanlarla çevrili bir haritada hayatta kalma, Viking kalelerini fethetme, gemi inşaa ederek okyanuslara açılmak ve daha fazlası.