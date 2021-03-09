Vahşi kurtları evcil köpeklere çevirdiler!

İnsanların en yakın dostu olarak bilinen köpeklerin atasının vahşi kurtlar olduğu biinen bir gerçek. İnsanın en yakın dostunun aslında en azılı düşmanlarından birinden türemesi bir hayli ilginç olsa da bununla ilgili su götürmez kanıtlar var. Bilim dünyası da uzun süredir köpek türünün ne zaman ortaya çıktığına dair araştırmalar yürütüyor. Bu araştırmalarla kurtlardan köpeklere geçişin kaç bin yıl önce gerçekleştiğinin bulunması hedefleniyor. Tübingen Üniversitesi'nde araştırma yürüten bir grup bilim insanı, köpek türünün kurtlardan türetilmesine dair yaklaşık 12 bin-17 bin yıl öncesine ait bazı bulgulara ulaşıldığını bildirdi.

Vahşi hayvanlardan korunmak için kurtları evcilleştirdiler!

Araştırmacılar o dönemde yaşayan Magdalenian halkının, vahşi hayvanlardan korunabilmek için vahşi kurtları evcilleştirdiğini belirlediler. Kurtları evcilleştirerek kendilerine sadık köpeklere çeviren Magdalenian halkı böylece hem vahşi düşmanlara karşı korunmuş oldu, hem de yeni bir dost kazanmış oldu. Araştırmalara temel oluşturan sekiz köpek fosilinin Gnirshöhle mağarasında bulunduğu kaydedildi. Köpeklerin kalıntılarında yapılan araştırmalarda, fosillerin evcil köpekler ile vahşi kurtların genetik karışımından oluştuğu belirlendi.

Günümüzdeki köpekler kadar evcildiler!

Bugün de farklı köpek türlerinin çiftleştirilerek yeni köpek ırklarının ortaya çıkarıldığı yapay seçilimi örnek gösteren araştırmacılar, Magdalenian halkının da aynı yöntemi kullandığını kaydetti. Mağarada bulunan köpek fosilleriyle Fransa, Kuzey Kanada ve Frankfurt'ta bulunan 11 farklı köpek fosili karşılaştırıldı. Bulunan fosillerin MÖ. 33 bin-MS. 600 arasına ait olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Yapılan DNA analizlerine göre Gnirshöhle mağarasında bulunan köpeklerin de günümüzdeki köpekler kadar evcil olduğu saptandı.

Çalışmanın yazarlarından olan Dr Chris Baumann, çalışma sonucunda yaklaşık 14 bin ila 16 bin yıl önce vahşi kurtların evcil köpeklere dönüştürüldüğünün saptandığını kaydetti. Magdalen halkının yaşadığı Almanya'nın güneyinde kurtların evcileştirilmesine dair ortaya dökülen kanıtların son derece kesin olduğunu aktaran Baumann, bu evcilleştirmenin doğada zaman zaman aç kalabilen kurtların da işine yaradığını belirtti.