Uzay turistleri 2022'yi bekleyecek!

Elon Musk'ın kurucusu olduğu Space X şirketi ve Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin ile birlikte adı uzay yarışında geçen bir diğer şirket olan Virgin Galactic, sürpriz bir kararını kamuoyuyla paylaştı. Uzay turizmi konusunda çığır açan çalışmalara imza atan Virgin Galactic, insanları uzaya çıkarmanın normalleşeceği zamanları inşa etmek için kollarını sıvadı. İki uçağı kullanarak 6 kişinin içinde bulunacağı bir aracı yörüngeye yerleştireceğini kaydeden şirket, bu testin Mayıs ayına ertelendiğini duyurdu.

Bazı teknik aksaklıkların meydana geldiğini kaydeden Virgin Galactic, "SpaceShipTwo" adlı aracın test uçuşunun bu nedenle ertelendiğini duyurdu. Virgin Galactic bu duyurusunu, 2020'nin son çeyreğinde şirketin mali tablosunu duyurmak için yapılan toplantıda açıkladı. Yapılan açıklamada endişeye neden olacak bir durumun yaşanmadığı, sadece test uçuşunun daha güvenli ve kapsamlı olmasını istedikleri için böyle bir karar alındığı kaydedildi. Şirketin, uzay turizmi konusundaki arzusunun halen daha canlı olduğu hatırlatıldı.

Mayıs ayına ertelenen test uçuşu sonrasında ise ilk uzay turistlerinin akıbeti de merak konusu oldu. Bu ertelemeden dolayı ilk uzay turistlerinin bu yıl değil en erken 2022'de yörüngeye gönderilebileceği ifade edildi. Uzaya gidecek "SpaceShipThree" isimli aracın prototipinin 30 Mart'ta bitirileceği kaydedildi. Aracın testlerinin ise yaz aylarında gerçekleştirişleceği ifade edildi.

Uzay yarışı kızışıyor!

Uzay çalışmaları konusunda birçok özel girişim kolları sıvadı. Space X ile Tesla'nın sahibi olan Elon Musk ile Amazon ve Blue Origin'in sagibi olan Jeff Bezos nu konudaki öncü isimler arasıda bulunuyor. Elon Musk, her geçen yıl Space X ile birlikte uzay çalışmlaarında birçok yeniliğe imza atıyor. Son aylarda yeniden dünyanın en zengin ismi olan Jeff Bezos ise her yıl Amazon'daki hisselerinin bir kısmını uzay araştırmaları yürüten Blue Origin'e aktarıyor.