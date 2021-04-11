Twitter Spaces Nedir, Nasıl Kullanılır?

Sesli sohbet her alanda daha fazla tercih edilir ve son dönemin popülerliğine Twitter'da katıldı.

Space Uygulamasının Özellikleri

Space uygulaması sesli sohbet tabanlı bir iletişim uygulamasıdır. Clubhouse son dönemde oldukça popüler bir hal aldığı için Twitter Clubhouse'a alternatif olarak Spcae uygulamasını geliştirmiştir. Space uygulaması hayatımıza ilk olarak Kasım ayında girmiştir ve ilk çıktığında İOS için kullanıma sunulmuştur.

Mart ayında ise Android için de kullanıma hazır hale gelmiştir. Ancak ilk başta iki mobil işletim sistemi için de sınırlı sayıda kullanıcı alınmıştır. Ancak şuan kullanıcı sınırlaması kalktı. Artık çok daha büyük kitleler kullanabiliyor

Space Akanı Genişledi

Twitter Space kapsama alanını genişletti, bu özelliği sayesinde kullanıcılarını daha fazla memnun etti. Çünkü daha fazla kullanıcıya erişim izni sağlanmış oldu. Artık aynı anda 10 kişi birden konuşabiliyor. space uygulaması bu özelliği sayesinde Android'deki Clubhouse eksikliğini de doldurmuş oldu.

Çünkü Clubhouse şuan sadece İOS kullanıcılarına hizmet veriyor. Space uygulaması ise hem Android hem de İOS kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Ancak şuan için uygulamanın web sürümüne erişim sağlanamıyor.

Space Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Space uygulamasının kullanımı oldukça basittir. Twitter hesabı olan herkes bu uygulamadan yararlanabilir. Aylık 8 milyon aktif üyeye sahip olan Clubhouse'a alternatif olarak geliştirilen Space uygulaması kullanıcılara sesli sohbet odası hizmeti veriyor.

Kullanımı şu şekildedir;

Twitter'ı açın

Sağ alt köşedeki oluştur+ sekmesine basın

Space seçeneğini seçin

Sesli sohbet odası oluşturmak için isim belirleyin. Ardından "sohbet odanı başlat" butonuna tıklayın

Başlatacağınız oda ile alakalı birkaç cümlelik açıklama girin

Bu adımları takip ederek çok kolay bir şekilde Space uygulamasını başlatabilir, sesli sohbet odaları oluşturabilirsiniz.

Space Kullanımı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

En altta bulunan özel üye düğmesini kullanarak mikronu açıp kapatabilir, emoji, menü, paylaşım ve katılımları görebilirsiniz. İhtiyacınız olduğu zaman istediğiniz düğmeye tıklayarak sesli sohbet odanızı özelleştirebilirsiniz. Ayrıca bu ekrandan odadaki konuşmaları, katılımcıları ve bekleyen istekleri de görebilirsiniz.

Eğer takipçilerinizi oluşturduğunuz odaya davet etme istiyorsanız "paylaş" butonuna tıklamalısınız. Space uygulamasını kullanırken aynı anda Twitter üzerinde gezinmeye devam edebilirsiniz. Yani yayın esnasında odada kalmanız şart değildir. Ayrıca telefon kitliyken ya da başka bir uygulama açıkken de arka planda çalışmaya devam eder.

Tüm bunlara ek olarak Crovu’dan takipçi alımı gerçekleştirerek, sosyal medya paylaşımlarınızın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca paylaşımlarınızın etkileşimini artırmanın da Crovu ile daha kolay hale geldiğini unutmayın.