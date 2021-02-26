Twitter'dan kullanıcılara para kazandıracak yenilik!

Son zamanlarda bazı sosyal medya uygulamalarının popülerlik kazanması ve bazılarında meydana gelen kullanıcı sayısı düşüşleri nedeniyle Twitter, yeni bir sistemi hayata geçirmek için kolları sıvadı. Twitter'dan yapılan açıklamada, paylaşılan içerikler üzerinden kullanıcıların para kazanabileceleri kaydedildi. Kullanıcıların para kazanabilecekleri "Süper Takip" adlı bir sistem hakkında ilerleyen günlerde ayrıntılı bilgilerin verileceği aktarıldı. OnlyFans ve Patreon gibi sistemleri kullanarak içerik üreten kullanıcıların bu sistem sayesinde Twitter'dan da para kazanabileceği belirtildi.

Süper Takip sisteminin bazı özellikleri!

Bu "Süper Takip" sistemine göre bir hesapla ilgili çok daha fazla içeriği görmek isteyen kullanıcılar, bu ayrıcalık için para ödeyecek. Parayla abone olunacak bu hesaplar, abonelik karşılığında kullanıcılarına "video, reklam ve bülten" seçenekleri sunulacak. Pandemi döneminde durgunlaşan piyasayı hareketlendirmek isteyen Twitter'ın bu sistemi kullanarak uygulamanın popülerliğini artırmaya çalışacağı ifade edildi. Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, içerik üreten kullanıcıların içeriklerine devam edebilmesinin bu abonelik sistemi tarafından teşvik edileceğini bildirdi. Abonelik ücreti hakkında kesin bir bilgi verilmedi.

Twitter CEO'su Jack Dorsey'de öz eleştiri!

Twitter CEO'su Jack Dorsey'in kullanıcılardan gelen birçok talebi değerlendirdiğinin altı çizildi. The Guardian'ın haberine göre kullanıcıların bazı isteklerini dikkate alan Dorsey'in, parayla üye olunan bir sistem üzerinde çalışmalar gerçekleştirdiği kaydedildi. Gazetenin aktardığı bilgilere göre toplantıda "Twitter'ın güvenilirlik" problemlerini ele alan Dorsey'in, uygulamanın bazı handikaplarından bahsettiği bildirildi. Twitter'ın maalesef yavaş ve fazla güvenilmeyen bir hale büründüğünü kaydeden Dorsey, yenilik yapmak için kolları sıvamaları gerektiğini vurguladı.