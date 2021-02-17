Twitch Yayıncısı ‘Uyuduğu’ Yayında 16 Bin Dolar Kazandı!

Video oyuncularının en çok kullandığı yayın platformlarından biri olan Twitch, zaman zaman ilginç yayınlara ve olaylara sahne oluyor. Yaşanan son olaysa, birçok kişiyi şaşırtacak derecede ilginç. ABD’nin Los Angeles eyaletinde yaşayan Asian Andy adlı bir kullanıcı, canlı yayında uyurken ciddi bir kazanç elde etti. 26 yaşındaki Andy, “text-to-speech” özelliğini aktifleştirdi ve böylelikle, bağış yapan herkesin gönderdiği mesaj sesli olarak okundu. Andy bu esnada uykuya daldı.

Yayıncıyı rahatsız etmek isteyenler bağış yaptı!

Asian Andy canlı yayın esnasında uyudu ve yayında bağış yapan herkesin mesajı sesli olarak okundu. Andy’yi rahatsız etmek isteyen birçok kişi, yayıncıya çok sayıda bağış yaptı. Ancak izleyiciler o kadar çok bağış yaptı ki, yayıncı uyuduğu esnada tam 16 bin dolar, yani 111 bin TL gelir elde etti.

Popüler yayın platformu Twitch’te, yayıncıların uyuyarak para kazanması zaman zaman gündeme geliyor. Alex Shannon adlı yayıncı da uyuduğu bir yayında para kazanmıştı…