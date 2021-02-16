Twitch Nedir? Twitch İle Nasıl Para Kazanılır?

Oyuncular, sitede canlı yayın açarak oyuncuların oluşturduğu toplumla etkileşim halinde bulunabilmektedir. Bu platform ile büyük kitlelere ulaşılabilmektedir. Twitch platformu, kanal sahibinin keyifli vakit geçirmek amacıyla oyunları oynarken para kazanabileceği büyük bir sitedir. Twitch sitesinde yayın yapmak ücretsiz olmakla birlikte yayın yapan kanala abone olmak veya bağışta bulunmak ücretlidir. Site içinde canlı yayın yapan oyunculara ise twitch yayıncıları adı verilmektedir.

Twitch İle Nasıl Para Kazanılır?

Twitch yayıncıları, aboneler, bağışlar vb. para kazanmaktadır. Sadece oyun oynayarak para kazanmak insanların büyük ilgisini çekmekte ve hoşuna gitmektedir.

Twitch Aboneleri Üzerinden Para Kazanmak

İlk olarak bir kanal açılmalıdır. Ardından canlı yayın yapmaya başlanılması ve bu yayının izleniyor olması gerekmektedir. Sonrasında twitch sitesi kanal sahibine iştirak ve ortak adını vermektedir. Bunun anlamı yeni başlayan yani çömez yayıncı olmak gibi bir duruma gelmektedir. Birkaç tane kolay şart yerine getirildikten sonra kanala abone almaya başlanmaktadır. Abone olanlar üstünden para kazanılabilmektedir. Twitch ortaklık şartları ise şu şekildedir:

• Son 30 gün içinde 8 saat yayın yapmak• Son 30 gün içinde 7 gün yayın yapmak• Son 30 gün içinde ortalama olarak 3 izleyici sayısına ulaşmak• En az 50 takipçi sayısına ulaşmak ve altına düşmemek

Twitch Bitsleriyle Para Kazanmak

Para kazanma yöntemleri içinde en fazla tercih edilen yöntem bits göndermektir. Bit, twitch platformunun kendi içinde olan sanal para birimidir. Yayıncıya gönderilen bu sanal paralar, gerçek paraya dönüştürülerek kişisel hesaba çekilebilmektedir.

• 1.000 bit = 11.80$

• 100 bit = 1.65$

• 500 bit = 8.26$

• 1.500 bit = 23.54$

• 10.000 bit = 148,68$

• 25.000 bit = 363,44$

Bağış Kanallarından Para Kazanmak

Bağış sitelerine üye olup, bağış linkleri twitch kanalına eklenmelidir. Bu siteler cüzi miktarda para kesintisi yaparak parayı kişiye göndermektedir. Bu sitelerin içinde en çok kullanılan Bynogame sitesidir.

Twitch Kanalına Sponsor Bulmak

Maddi destek alabilmek, yayın ekipmanları ya da çekilişler gibi bütün ihtiyaçları karşılayabilecek sponsorlar bulunması gerekmektedir. Her gün yayın yapmak, diğer yayın yapan kişilerle ortak yayın yapmak, aboneler için özel oyunlar oynamak kanal sahibine sponsor bulabilmektedir. Burada izleyici sayısının pek bir önemi bulunmaktadır. Önemli olan düzenli ve sabırlı olarak bu işi gerçekleştirmektir.