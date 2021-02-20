Türkiye'nin uzay limanını kuracağı ülke belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan Millî Uzay Programı gündem oldu. Erdoğan, Millî Uzay Programı kapsamında bir uzay limanı işletmesi kurulmasının hedeflendiğini söylemişti. Bunun üzerine fırlatma gerçekleştirmek için coğrafi şartlara uygun, yerleşim birimlerinin olmadığı çöl gibi büyük alanlara sahip veya okyanus kenarında bulunan bir ülkede söz konusu işletmenin kurulabileceği ifade edilmişti.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'na sorulmuştu

BBC'ye mülakat veren Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım'a uzay limanı işletmesinin "Somali, Pakistan ya da Katar'da" kurulup kurulmayacağı sorulmuştu. Yıldırım ise herhangi bir ülkenin adını vermekten kaçınmıştı. Asya, Afrika ve Güney Amerika'da çok sayıda ülkeyle temasa geçtiğini kaydeden Yıldırım, ülke adı vermeyeceğini çünkü bunun yanlış anlaşılmalara neden olabileceğini söylemişti. Yıldırım, bu konuda görüşmelerin sürdüğünü belirterek, bir uzay limanının ortak işletilebileceğini dile getirmişti.

İddialara göre o ülke "Somali"

Middle East Eye isimli internet sitesine konuya ilişkin açıklama yapan bir kaynak, uzay limanı işletmesinin kurulacağı ülkenin "Somali" olacağını iddia etti. Söz konusu kaynak, Somali'de Türkiye'nin en büyük askerî eğitim üssünün bulunduğunu belirtti. Somali'nin kritik bir güvenlik ortağı olarak görüldüğünü kaydeden kaynak, bu ülkede roket fırlatma sahasının oluşturulabileceğini dile getirdi. Somali'nin ekvatora yakınlığı dolayısıyla fırlatma yapmak için elverişli olduğuna dikkat çekiliyor.

Maliyeti ne kadar olacak?

Somali'de kurulması muhtemel bir uzay limanı işletmesinin maliyeti 350 milyon doları geçebilir.

Astrofizik eğitimi için burs verilecek

Millî Uzay Programı kapsamında Türkiye tarafından 2023 senesinde Ay'a sert iniş gerçekleştirilmesi hedefleniyor. 2028 senesinde ise söz konusu program dâhilinde Ay'a yumuşak iniş gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Millî Uzay Programı'nın Türkiye için 1 milyar doları aşkın bir maliyetinin olması bekleniyor. Öte yandan, doktora öğrencilerinin astrofizik eğitimi için yurt dışına gönderilmeleri konusunda burs tahsis edilmesi amaçlanıyor.

İnsan kaynağı ne durumda?

Türkiye'nin hedefleri arasında uzaya bir Türk vatandaşının gönderilmesi de var. Peki Türkiye'nin insan kaynağı Millî Uzay Programı için yeterli mi? Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım, insan kaynağı bakımından Türkiye'nin diğer ülkelere göre daha geride olduğunu söylemişti. Yetişmekte olan insanların eğitimlerini bitirmelerini bekleyecek kadar zaman olmadığı için farklı bir yönteme başvurulacağını ifade eden Yıldırım, yurt dışında Türk asıllı birçok bilim insanının bulunduğunu belirterek, söz konusu kapasiteden faydalanılacağını dile getirmişti. Yıldırım, farklı uyruklarda olan bilim insanlarından da yararlanarak söz konusu açığın rahatlıkla kapatılabileceğini ifade etmişti.

Operasyon merkezi kurulacak

Türkiye'de bu hedeflerin yerine getirilebilmesi için bir operasyon merkezinin kurulacağı bildirildi. Söz konusu merkezin İstanbul'da kurulması bekleniyor. Buraya bir anten yerleştirileceği de ifade ediliyor. Operasyon merkezinin şu anda tasarım aşamasında olduğu kaydediliyor. Yıldırım, söz konusu projenin bir bölümünün hizmet satın alma yoluyla halledileceğini, bu nedenle bir yıl içerisinde tamamlanabileceğini dile getirmişti.