Türkiye'den enerjide 5 yerli teknoloji!

TBMM KİT Komisyonu toplantısında yerli teknoloji üretimi ve kullanımına dair gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili değerli bilgiler veren BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, 5 dev teknoloji ve uygulamanın önümüzdeki aylarda hayata geçirileceği müjdesini verdi. İşte o yenilikler:

Scada sistemi

Gaz ve petrol hatlarında kullanılacak olan yerli sistem SCADA, 2021 Ağustos'unda devreye sokulacak. Sistemin devreye girmesiyle tüm petrol ve doğal gaz hatlarında otomatik olarak uzaktan kumanda ve gözetleme yapılması mümkün olacak. Hatlardaki ekipmanların kontrolünden üretimin planlanması sürecine kadar tüm aşamada otomatik yönetim sağlayacak SCADA, isteyen firmalara da satılacak.

Tankların temizlenmesi için: Yerli robot

Tankların temizlik ve bakımı için yürütülen yerli robot çalışmaları da 2021 yılı içinde tamamlanacak ve 2022 yılı başlarında kullanıma hazır duruma gelecek. Proje BOTAŞ ve SSM (Savunma Sanayi Müsteşarlığı) iş birliğinde yapılıyor.

Petrol hatlarının bakım ve onarımı için: Deniz altı robotları!

Deniz altında konuşlu doğal gaz ve petrol boru hatlarının bakım ve onarımı için yerli denizaltı robotu geliştirildi. Kısa sürede kullanıma sunulacak robot, denizin altındaki hatlarda kolaylıkla kullanılacak. Boru hatlarının büyük bölümünün deniz yüzeyinde yer alması ve gemileri fırtınaya yakalanan balıkçıların sürüklenmemek için çapalarını atması sebebiyle atılan çapaların takılarak zarar verdiği boru hatları da bu robotlar tarafından onarılacak.

Gemilerden düşen konteynerlerin hatlar üzerinde yol açtığı hasarları da onaracak yerli denizaltı robotlarıyla hatlar 7x24 kontrol altında da tutulmuş olacak. Robotlar olası bir problemde müdahale edebilecek kabiliyete sahip. Kontrol özelliği sebebiyle zaman zaman problem yaşanmadan önce de müdahale edilebilcek.

Kömür ocakları için: Yanmayan motorlar

Kömür ocaklarındaki felaketlerin önemli bir bölümünü oluşturan alev alan motorlar tarihe karışacak. Kömür ocaklarında kullanılması için üretilen motorların en önemli özelliği alev almaması. Bu motorların üretimi de tamam! Birkaç ay sonra kullanılmaya başlanacak. Yanmayan motorlar sayesinde, motorlardan kıvılcım çıkması neticesinde meydana gelen kazalar son bulmuş olacak.

Gaz ve petrol hatları için: Yerli motor!

Doğal gaz ve petrol boru hatlarında mevcut kullanılan yabancı motorların yerini yerlileri alacak. Türk mühendisler tarafından geliştirilen bu motorların da birkaç ay içinde kullanılmaya başlanması bekleniyor.