Kablolu ev telefonlarından araç telefonlarına, oradan telsiz telefonlara evrilen teknoloji en sonunda insanoğlunun cebine girdi. Eskiden teknoloji uzmanları ve bilim kurgu yazarlarının "telefonları cebimizde taşıyacağız" şeklindeki görüşlerine birçokları gülüp geçse de artık bu telefonların varlığını sorgulamıyoruz. Hayatımıza öylesine sarsılmaz bağlarla sarıldılar ki cep telefonlarının olmadığı bir devri düşünemiyoruz bile. Cep telefonu kullanımıyla ilgili istatistiklari aktaran "Digital Around the World" adlı raporu AA muhabirleri derledi.

Türkiye'deki ilk cep telefonu görüşmesini onlar yaptı!

"Digital Around the World" raporua göre 8 milyara yaklaşan dünya nüfusunun yaklaşık 5,22 milyar kadarı aktif olarak cep telefonu kullanıyor. Bu 5,22 milyar kullanıcının en az yüzde 75'i ise akıllı cep telefonlarını kullanıyor. Araştırmaya göre Türkiye'de cep telefonları ilk defa 27 yıl önce kullanılmaya başlandı. Turgut Özal'ın cumhurbaşkanı olduğu 1991 yılında Türkiye'de ilk kez araç telefonları kullanılmaya başlandı. Türkiye'de ilk cep telefonu görüşmesi ise 23 Şubat 1994'te gerçekleşti. O dönem Başbakanlık görevini yürüten Tansu Çiller, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i aradı ve ülkede ilk cep telefonu görüşmesi gerçekleştirilmiş oldu.

1G teknolojisinin ardından SMS ve veri aktarımına imkan veren 2G teknolojisiyle birlikte telefonun kullanımı da yaygınlaştı. Cep telefonları zamanla çevirmeli bağlantıdan geniş banta döndü. Türkiye'ye ilk kameralı telefonun gelmesi ise 1999 yılını buldu. Kameralı telefoların yaygınlaşmasıyla birlikte telefonların sadece konuşma ve oyun için değil çok daha geniş alanlarda kullanılabileceği ortaya çıktı. İlk başlarda kötü olan çekim kalitesi, bu alana yatırılan milyar dolarlar sayesinde geliştirildi. Zamanla cep telefonlarıyla sinema filmi, belgesel, reklam filmi ve müzik klipleri çekilmeye başlandı.

2007 yılında cep telefonu piyasasında büyük yenilik!

Bir zamanlar kısıtlı sayıda SMS hakkına ve kontöre sahip kullanıcılar, zamanla telefonlarda online döneme geçti. Cep telefonundaki en büyük atılımlardan birini 2007 yılında dokunmatik telefon geliştiren Apple gerçekleştirdi. Üretilen bu telefonda kullanıcılar sadece ekrana dokunarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor ve internete girebiliyordu. Teknolojinin geliştirilmesi ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte cep telefonu, alışverişten resmi işlerin halledilmesine kadar birçok alanda iş görür hale geldi. Telefonların işletim sistemlerinin ve kapasitelerinin artırılmasıyla birlikte artık cep telefonlarından film izlemek, alışveriş yapmak ve resmi işleri dışarıya çıkmadan halletmek gibi eskiden hayal dahi edilemeyen işlemler gerçekleştirilebilir hale geldi.