Türkiye'de kadın bilim insanı oranları: O ülkeleri solladık!

8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa'da en fazla kadın mühendis ve bilim insanı bulunan ülkeleri sıraladı. Ölçümlerin 2019 yılında yapıldığını hatırlatan Eurostat, kıta genelindeki toplam bilim insanı ile mühendis sayısının yaklaşık 15.4 milyon olduğunu bildirdi. Avrupa Birliği (AB) genelinde kadın bilim insanı ile mühendis sayısının 6.3 milyon olduğunu aktaran Eurostat, kadınların genel sayı içinde yüzde 41 seviyesinde bulunduğuna işaret etti.

En yüksek Norveç, en düşük Lüksemburg!

Hizmet sektörüne kadınların katılım oranının yüzde 46 olduğunu belirten rapora göre, kadınların imalat sektöründeki sayısının ise bir hayli düşük olduğu kaydedildi. AB üyesi ülkeler içinde en fazla kadın bilim insanı ile mühendis bulunan ülkeninolduğu belirtilen raporda, bu oranın yüzde 55 olduğu vurgulandı. AB üyesi olmayanise yüzde 56.1'lik oranla Litvanya'yı geçtiği görüldü. Litvanya'nın ardından ikinci sırada Letonya (yüzde 52), üçüncü sırada Danimarka (yüzde 51) ve dördüncü sırada Bulgaristan'ın (yüzde 50,1) bulunduğu kaydedildi. Bu bakımdan oranın en düşük olduğu ülke ise yüzde 28'lik kadın bilim insanı oranıylaoldu.

Türkiye, bu gelişmiş ülkeleri solladı!

Rapora göre Türkiye'de kadın bilim insanı ve mühendis oranının, ülkedeki toplam bilim insanına göre yüzde 44 olduğu kaydedildi. Yüzde 44'lük kadın bilim insanı ve mühendis oranıyla birlikte Türkiye'nin, AB ortalaması olan yüzde 41'i geçtiği görüldü. Türkiye bu sıralama bakımından Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Birleşik Krallık, İsviçre ve Filandiya'yı geçmiş oldu. İstanbul'da kadın bilim insanı oranının yüzde 41 olduğu kaydedildi. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne göre ülkede toplamda 598 bin 437 mühendis bulunuyor ve bunların 138 bini 960 kadın.

Türkiye'de en çok kadın bilim insanı bulunan bölgelerin sırasıyla şu bölgeler olduğu bildirildi: