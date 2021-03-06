TUA Başkanı'ndan astronot yerine isim önerisi!

Şubat ayının ilk günlerinde bir müjdeli haber vereceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Şubat'ta kameraların karşısına geçmişti. Türkiye'nin 10 yıllık 10 uzay hedefini açıklayan Erdoğan uzaya bir astronot gönderileceğini kaydetmişti. 2023 yılında Ay'a sert iniş gerçekleştirileceğini aktaran Erdoğan, bunun 2028 yılındaki Ay görevi öncesi bir test olacağını duyurmuştu. Astronot kelimesi yerine bir Türkçe kelime bulmaları gerektiğini kaydeden Erdoğan, isim önerilerine açık olduklarını ifade etmişti.

"Özel isim değil, cins isim olmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, astronot yerine kullanacak Türkçe kelime bulunması sözlerine MHP lideri Bahçeli'den "Cacabey" yanıtı gelmişti. Astronot yerine kullanılacak kelime önerilerinden en popüler olanları; gökmen, göktürk, uzay insanı, evrenot, Türkonot, fezagir, alparslan, akıncı ve Türkay oldu. Ancak bu kelimelerin kullanılmasının sakıncalı olabileceğini kaydeden Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, kullanılacak ismin "özel isim değil cins isim" olması gerektiğini belirtmişti.

"Fezagir kelimesi Orta Asya'da kullanılan eski bir kelime"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın astronot yerine kullanılacak Türkçe isim bulunması çağrısına TUA Başkanı Yıldırım'dan bir öneri geldi. Yıldırım'ın önerisi, uzay anlamına gelen feza sözünü de içeren "fezagir" kelimesi oldu. Arapçada uzay anlamını taşıyan "feza" ile Farsça "gir" eklerinden meydana gelen fezagir kelimesinin bazı eski Türk devletlerinde kullanıldığı biliniyor. Konunun oldukça hassas olduğunun altını çizen Yıldırım, kelimenin millet tarafından benimsenip kullanılmasının en önemli husus olduğunu aktardı. TUA Başkanı Yıldırım, Orta Asya'da da zaman zaman kullanılan "fezagir" kelimesini uygun bulduğunu kaydetti.