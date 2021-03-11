Trabzon'daki en eski yaşam izleri Koskarlı'da: 13 bin yıl!

Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Çayırbağı Mahallesi'nde tarihi bir keşif yapıldı. KTÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hülya Çalışkan Akgül ile çalışma arkadaşları tarafından 2018 yılında başlatılan araştırmada tarihi bulgular elde edildi. Çayırbağı mahallesindeki Koskarlı Mağarası'nda inceleme yapan araştırmacılar toplam 103 parça tarihi nesne buldu. Bulunan nesnelerden 7'si Kanada'daki McMaster Üniversitesi'nde görev yapan Dr. Tristan Carter'a yollandı. Carter'ın incelemesinden çıkan sonuca göre insan yapımı olduğu belirlenen nesnelerin yaklaşık 13 bin yıl öncesine ait olduğu ifade edildi.

Çayırbağı'ndaki Koskarlı Mağarası'nda büyük keşif!

Bulgulara göre Trabzon'da bilinen en eski yaşam izlerine Çayırbağı mahallesinde 13 bin öncesine kadar gittiği kaydedildi. Bulunan çakmak taşı ve obsidiyenden yapılan nesnelerin Kapadokya ile Trans Kafkasya'daki taşların hammaddesiyle aynı olduğu tespit edildi.

Kentin bilinen en eski yerleşimcilerinin yaşamlarına dair daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak isteyen araştırmacıların mağarada çok daha fazla kazı yapmak istediği kaydedildi. Trabzon'da daha önce bulunan en eski yaşam izlerinin 4 bin yıl öncesine dayandığı belirtiliyordu. Bulunan son nesnelerle birlikte kentte insan yaşamının izleri 13 bin öncesine dayandı.

Kafkasya ve Kapadokya'daki taşlar buraya nasıl geldi?

Araştırmayı yürüten Öğretim Üyesi Dr. Hülya Çalışkan Akgül, bulunan nesnelerin bazılarının obsidyenden yapıldığını ancak bu taşların bölgede bulunmadığını söyledi. Bu taşların nasıl ve nereden geldiğini öğrenmek için araştırmalarını derinleştirmeleri gerektiğini vurgulayan Akgül, Kanada’dan Dr. Tristan Carter'ın da çalışmada ciddi bir payı olduğunu belirtti. Mağarada bulunan malzemelerin bazılarının Kapadokya ve Kafkasya gibi bölgelerden gelmesinin ilginç bir keşif olduğuna dikkat çeken Akgül, o dönemlerde bile bu bölgeler arasında iletişim olabileceğini sözlerine ekledi.

Bu dönemde insanların mağaralarda yaşadıklarını ve avcılık-toplayıcılık yaptıklarını kaydeden Akgül, bölgede yaşayan en eski yerleşimcilerin izlerini bulduklarını kaydetti. Hayvanlardan korunmak ve nesneleri şekillendirmek için taşların kullanıldığını kaydeden Akgül, bulunan yerleşim bölgesinin Göbeklitepe ile yakın bir tarihe sahip olduğunu bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 11:49