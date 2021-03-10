TOGG'da yeni gelişme!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin bagaj kapağını kontrol edecek ünitenin tasarım ve üretimi için, otomotiv teknolojileri alanında 5 yıldır faaliyet gösteren Karel firmasıyla anlaşmaya vardı.

Karel'in KAP’a yaptığı bilgilendirmede, TOGG ile otomobil teknolojileri üzerine görüşmelerin sürdürüldüğü ve görüşmeler neticesinde TOGG’a çeşitli projelerin sunulduğu belirtildi.

TOGG ise, çok sayıda firma ile yaptığı görüşmeler sonrası, bagaj kapağının kontrol ünitesinin tasarımı ve üretimi için Karel şirketinin tercih edildiğini firmaya bildirdi.

Karel'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Karel firması son 5 senedir otomotiv sektöründe faaliyetlerini, elektronik kontrol üniteleri ve çevresel görüş sistemleri üzerinde yoğunlaştırmıştır. Tüm hazır projeler TOGG'la yapılan görüşmelerde sunulmuştur.

TOGG bünyesinde üretilecek otomobiller için tasarlanması gerekli olan ve elektronik kontrol ünitesi çerçevesinde değerlendirilen bagaj kapağı kontrol ünitesine ait tasarım ve üretim faaliyetlerinde Karel'in tercih edildiği ile ilgili 'Letter of Nomination' şirketimize ulaşmıştır.

Bu tercih, firmamızın 'yerli otomobil' projesinde yer almasını, TOGG'un tedarikçi listesinde bulunmasını sağlayacaktır."