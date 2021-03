Testesteron seviyesi cömertliği azaltıyor!

Çin'de araştırma yapan bir grup, testesteron oranıyla maddiyata verilen önem arasındaki ilişkiyi ölçtüler. Proceedings of the National Academy of Sciences'ta (PNAS) yayımlanan makaleye göre testesteron artışıyla maddiyata düşkünlük arasında bir bağlantı bulundu. Araştırmayı yürüten bilim insanları, testesteron seviyesinin cömertlik oranına etkisini ölçtüklerini ve ortaya koyduklarını bildirdi. Yapılan önceki araştırmalarda da testesteron artışıyla birlikte karar verme güçlükleri ve antisosyal davranışların gözlendiği, romantik duygusal bağlantıların da azaldığı ortaya çıkmıştı.

Bir gruba testesteron, bir gruba plasebo verildi!

Erkek cinsiyet hormonu olan testesteronun adrenal bezlerde üretildiğini hatırlatan bilim insanları, hormo miktarına bağlı olarak beyindeki kimyasallarda değişmeler meydana geldiğini tespit ettiler. Söz konusu araştırmanın ayrıntılarını açıklayan bilim insanları, 18-25 yaşları arasında bulunan 70 erkek üzerinde incelemede bulundu. İki gruba ayrılan gönüllülerin kollarına ve omuzlarına jel uygulaması yapıldı. Bir gruba uygulanan jelde 150 miligram testosteron kullanıldı, diğer grupta ise jelde herhangi bir maddenin kullanılmadığı ve plasebo uygulandığı kaydedildi.

İki gruba da para dağıtıldı, sonuçlar takibe alındı!

Daha sonra çalışmanın ikinci kısmına geçildi. Araştırmaya katılan deneklere çevresindeki insanlarla duygusal ilişkileri hakkında sorular soruldu, yakınlık dereceleri ölçüldü. Çevresindekilerle olumsuz ilişkileri olduğu tespit edilen kişiler deneyden alındı, geri kalanlara ise para dağıtıldı. Deneklere verilen bu paraların, deneğin kendisine yakın hissettiği insanlara paylaştırılması istendi. Bu para dağtımı sırasında hem beyin aktiviteleri hem de paranın nasıl paylaştırıldığı takip edildi. Plasebo verilen gruptaki kişilerin parayı herkese eşit olarak dağıttığı görüldü, testesteron seviyesi artırılan grubun ise daha yakın hissettikleri kişilere daha fazla para verdiği ve yakınları olan diğer insanlara az para verdikleri görüldü.