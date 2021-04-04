Tesla'ya Rakip Mi Geliyor? Çinli Firma Kolları Sıvadı

Gerek dış görüntüsü gerek donanımı ve sahip olduğu özellikler bakımından göz dolduran elektrikli otomobil Tesla'ya, Çinli rakip geliyor. Çin'in en büyük otomobil üreticisi olan Geely, adım adım Tesla'nın yerini almayı hedefliyor. Tesla'nın yerini almayı hedefleyen Geely yeni elektrikli otomobil markasını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Elektrikli otomobil piyasasında lider ve teknoloji harikası olan olan Tesla'ya rakip çıktı. Çinli Geely, Zeekr markası ile elektrikli otomobil üretimine geçmeyi planlıyor.

Çin'in en büyük otomobil üreticisi olan Geely, elektrikli otomobil piyasasının lideri olan Tesla'nın yerini alacağını düşünerek yeni bir elektrikli otomobil markasını piyasaya sürüyor.

Volvo ve Lotus gibi bilinen markaların sahibi olan Çinli şirket, Salı günü Zeekr markasını Çin'in elektrikli araçlara yönelik talebinden yararlanmak için duyurdu.

Çinli Geely tarafından yapılan açıklamaya göre Zeekr markası altında, üst düzey elektrikli araçlar geliştirip üretim sağlayacaklarını ve bu araçlarında teslimatlarını bu yıl, 2021'in üçüncü çeyreğinde başlaması bekleniyor.

Büyük bir kısmı Geely'ye ait olan Lotus, Evija adı verdikleri elektrikle çalışan bir süper otomobil üzerinde çalışmalar yapıyorlar.

Geely şirkete ayrıca Londra siyah taksi üreticisi olarak bilinen London EV Company'nin sahibi ve hem benzinli motora hem de elektrikli bataryaya sahip olan plug-in hibrit taksiler geliştirip piyasaya servis etme üzerine odaklandı.

Çin'de ortaya çıkan Zeekr, 2020 yılında Çin'de en çok satan elektrikli araç modeli özelliğine sahip olan Model 3 ile kıyasıya rekabet içerisinde olacak.

Geçtiğimiz günlerde, Japon Nissan ve Fransa'dan PSA Peugeot Citroen'in Çinli ortağı Dongfeng Motor, yeni EV markası Voyah'ın Çinli müşterilere Temmuz ay gibi otomobilleri teslim etmeye hazırlandıklarını ifade etti.

Pekin yönetimi ise 4 yıl sonraya plan yaptı. Yönetim 2025 yılına kadar Çin'de satılan araçların beşte birinden fazlasının elektrikli bataryaya sahip araç olmasını istiyor.