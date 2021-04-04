Tesla'ya Rakip Mi Geliyor? Çinli Firma Kolları Sıvadı

 Çin'in en büyük otomobil üreticisi olan Geely,  adım adım Tesla'nın yerini almayı hedefliyor, ve bunun için kolları sıvadı.

Tesla'ya Rakip Mi Geliyor? Çinli Firma Kolları Sıvadı

Gerek dış görüntüsü gerek  donanımı ve sahip olduğu özellikler bakımından göz dolduran elektrikli otomobil Tesla'ya,  Çinli rakip geliyor.  Çin'in en büyük otomobil üreticisi olan Geely,  adım adım Tesla'nın yerini almayı hedefliyor.  Tesla'nın yerini almayı hedefleyen Geely  yeni elektrikli otomobil markasını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Elektrikli otomobil piyasasında lider ve teknoloji harikası olan olan Tesla'ya  rakip çıktı.  Çinli Geely, Zeekr markası ile elektrikli otomobil üretimine geçmeyi planlıyor.

Çin'in en büyük otomobil üreticisi olan Geely,  elektrikli otomobil  piyasasının lideri olan Tesla'nın yerini alacağını  düşünerek  yeni bir elektrikli otomobil markasını piyasaya sürüyor.

Volvo ve Lotus  gibi bilinen  markaların sahibi olan Çinli şirket, Salı günü Zeekr markasını Çin'in elektrikli araçlara  yönelik talebinden yararlanmak için duyurdu.

Çinli Geely  tarafından yapılan açıklamaya göre Zeekr markası altında,  üst düzey elektrikli araçlar geliştirip üretim sağlayacaklarını ve  bu araçlarında teslimatlarını  bu yıl,  2021'in üçüncü çeyreğinde başlaması bekleniyor.

Büyük bir kısmı Geely'ye ait olan Lotus, Evija adı verdikleri elektrikle çalışan bir süper otomobil üzerinde çalışmalar  yapıyorlar.

Geely  şirkete ayrıca Londra siyah taksi üreticisi olarak bilinen London EV Company'nin sahibi  ve hem benzinli motora hem de elektrikli bataryaya sahip olan plug-in hibrit taksiler geliştirip piyasaya servis etme üzerine odaklandı.

Çin'de ortaya çıkan Zeekr,  2020 yılında Çin'de en çok satan elektrikli araç modeli  özelliğine sahip olan Model 3 ile  kıyasıya rekabet içerisinde olacak.

Geçtiğimiz günlerde, Japon Nissan ve Fransa'dan PSA Peugeot Citroen'in Çinli ortağı Dongfeng Motor, yeni EV markası Voyah'ın Çinli müşterilere Temmuz ay gibi otomobilleri teslim etmeye hazırlandıklarını ifade etti.

Pekin yönetimi  ise  4 yıl sonraya plan yaptı. Yönetim  2025 yılına kadar Çin'de satılan araçların beşte birinden fazlasının elektrikli  bataryaya sahip  araç olmasını istiyor.

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