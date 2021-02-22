Tesla bir ayda Bitcoin zengini oldu: Bir yıllık araba satışını geçti!

Uzun zamandır yaptığı açıklamalarla kripto para piyasasında dalgalanmalara neden olan Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla, Ocak ayında 1.5 milyarlık Bitcoin alımı yaptığını açıklamıştı. Bu devasa yatırımla birlikte Tesla'nın olağanüstü bir kar elde ettiği kaydedildi. Bu dev Bitcoin alımıyla birlikte Tesla, son bir ayda yaklaşık 970 milyon dolar kar elde etti. Bu kadar kısa sürede Bitcoin piyasasını dalgalandıran ve devasa bir kâra imza atan Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın 2020 yılında araba satışlarından elde ettiği gelirin ise 721 milyon dolar olduğu belirtildi. Yani Tesla, sadece Bitcoin alarak 2020 yılının satış rakamından 251 milyon dolar daha fazla kar elde etmiş oldu.

Bill Gates'in kripto para piyasasına yaklaşımı

Tesla ve Space X'in CEO'su olan Elon Musk'ın kripto para piyasasındaki etkisi her geçen gün daha da artıyor. Yaklaşık 3 hafta önce 1.5 milyar dolarlık Bitcoin satın alan Tesla şirketi, Bitcoin'in gelecekte değişim aracı olarak kullanılacağına inandıklarını kaydetmişti. Zaman zaman Twitter'dan açıklamalarda bulunan Musk, Dogecoin ve Bitcoin gibi kripto paraların değerinin artmasına neden olmuştu. Teknoloji dünyasının bir diğer ünlü ismi olan Microsoft'un sahibi Bill Gates ise kripto para piyasasına mesafeli bir tavır sergiliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Gates, hiç Bitcoin almadığını belirtmişti. Öte yandan Musk'ın yaptığı işlerin önemli olduğuna ancak onun gibi bir uzay insanı olmadığına vurgu yapan Gates, daha çok dünyadaki sorunlarla ilgilendiğini aktarmıştı.

Elon Musk'ın kripto para piyasasındaki etkisi artık gözler görülür hale geldi. Önceki haftalarda Twitter'da "Dogecoin" şeklinde bir paylaşımda bulunan Elon Musk, kripto para Dogecoin'in aniden yüzde 100 değer kazanmasına neden olmuştu.

Ardından bir başka paylaşımda bulunan Musk, "Dogecoin halkın kripto parasıdır" paylaşımını yapmış ve kripto parayı adeta uçurmuştu. Bir süre sonra ise yine Twitter'dan paylaşım yapan Musk, Dogecoin'de gereğinden fazla yüklenme olduğunu ve bazı yatırımcıların kripto parayı satmasının iyi olabileceğine değinmişti. Bu açıklamanın ardından Dogecoin'in değeri hızla düşmüş ve birçok büyük yatırımcı ciddi zararlar etmişti. Musk, önceki günlerde yaptığı bir paylaşımdan dolayı yanlışlıkla MarsCoin adlı bir kripto paranın değerlenmesine yol açmıştı.