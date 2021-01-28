Telegram’dan WhatsApp Kullanıcılarını Sevindirecek Yeni Özellik!

Facebook bünyesinde yer alan, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, yakın zamanda kullanıcılara getirdiği gizlilik sözleşmesi ile, birçok veriyi Facebook şirketleri ile paylaşmanın sinyalini vermişti. Bu durumdan rahatsız olanlarsa uygulamayı sildi ve birçoğu Telegram’a geçti. Gizlilik ve güvenlik odaklı bir mesajlaşma servisi olan Telegram, kısa süre içinde 100 milyona yakın kullanıcı kazandı. Ancak uzun yıllardır Whatsapp kullanan kişiler, geçmiş sohbetleri geti getirememeken şikayetçiydi. Telegram bu konuda bir çözüm getirdi.

Telegram’a Whatsapp sohbetleri taşınabilecek

İlk olarak iOS ve Android telefonunuzda, Whatsapp’ı açın.

Whatsapp’ta Telegram’a taşımak istediğiniz sohbeti açın.

Whatsapp’ta kişi ya da grup sohbetine girdikten sonra, açılır menü üzerinde “sohbeti dışarı aktar”a tıklayın.

Sohbetlerde dilerseniz fotoğraf ve videoları da aktarabilirsiniz.

Bunun ardından paylaş menüsünden Telegram uygulamasını seçin.

Geçmişi aktarmak istediğiniz sohbeti açın ve “İçe Aktar” seçeneğine dokunun.

Telegram kullanıcıları artık, Whatsapp’taki sohbetlerini taşıyabilecek. Whatsapp sohbetini Telegram’a aktarmak içinse aşağıdaki adımları atmanız gerekiyor:

Whatsapp sohbetini Telegram’a aktarma işlemi işte bu kadar pratik.