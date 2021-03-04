Tarlasında buldu, 180 bin dolara sattı!

Çorum'da çiftçi Mutlu Yılmaz, her zamankinden farklı bir güne uyandığından habersiz şekilde iki yıl önce tarlasının yolunu tutmuştu. Nohut ektiği esnada tarlanın ortasında nereden geldiğini anlamadığı büyük bir taşla karşılaşan Yılmaz, birinin kendisine şaka yaptığı zannetti. Taşı yerinden kaldırmaya çalışan Yılmaz, çok ağır olmasından dolayı hareket ettiremedi. Taşın görüntüsünün çevredeki taşlardan bir hayli farklı olduğunu anlayan çiftçi Yılmaz, komşularından yardım alarak taşı evine götürdü.

68 kilo ağırlığında olduğu tespit edilen taştan bir parça kopartan çiftçi Yılmaz, bir yakını vasıtasıyla taşı ABD'deki bir üniversiteye yolladı. Yapılan araştırmalar sonrası bunun bir gök taşı olduğuna kanaat getirildi ve literatüre "Gerdekkaya" adıyla girdi. Göktaşının Türkiye'de bulunan üçüncü en büyük göktaşı olduğu kaydedildi. Taşın içeriğinde 12 farklı elementin bulunduğu ifade edildi.

"Bir buçuk ay boyunca müzede sergilendi"

Bölgedeki vatandaşların gök taşını merak ettiğini kaydeden çiftçi Mutlu Yılmaz, taşın bir buçuk ay süreyle Çorum Müzesi'nde sergilenmesine karar verdi. Bu süre içerisinde gök taşını görmek isteyen yaklaşık 4 bin kişi müzeye geldi. Gök taşını satmak için ilana çıkan çiftçi Yılmaz, iki yıl boyunca kendisine gelen teklifleri yetersiz buldu. Yaklaşık 4 bin yıllık olduğu belirlenen gök taşı için ABD'den gelen 180 bin dolarlık teklifi kabul eden Yılmaz, satış için anlaştı. ABD'de yapılan testlerden sonra satış işleminin sona ereceği kaydedildi.

"Yanlış yönledirmeler yüzünden yüksek teklifleri geri çevirdim"

Taşı bulduğu ilk zamanlarda konuya dair hiçbir bilgisinin olmadığını kaydeden Yılmaz, ilk zamanlarda gelen ciddi teklifleri yanlış yönledirmeler nedeniyle değerlendiremediğini ifade etti. İlk etapta gelen tekliflerin 6 ila 20 bin dolar arasında değiştiğini dile getiren Yılmaz, ABD'den gelen 180 bin dolarlık teklifi kabul ettiklerini ifade etti. Gök taşını tamamen tesadüfen bulduğunu belirten Yılmaz, bu durumun asla unutamayacağı bir deneyim olduğunu aktardı.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 12:03