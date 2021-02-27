Tablet Ve Bilgisayara Talep Artıyor Fakat Fiyatlarda Öyle! İşte 2021 Tablet ve Bilgisayar Fiyatları

Uzaktan eğitim sürecinde bir öğrencinin en çok ihtiyaç duyacağı bilgisayar ve tabletlere olan talep fiyatları yükseltti. Binlerce öğrenci bu ihtiyaçlarından mahrum kalmış ve mağdur durumda.

Öğrenci olan çocuklarına ortalama seviyede ve güncelliğini önümüzdeki 2-3 yıl koruyacak olan bir laptop veya masaüstü bilgisayar satın almak isteyen velilerin eğer asgari ücret ile çalışıyorlarsa yaklaşık 3 ay boyunca yalnızca bilgisayar alabilmek için çalışmaları gerekiyor. Tablet fiyatları da bilgisayarlardan geri kalmıyor. Döviz kurunda yaşanan yükseliş ve beraberinde pandemi dolayısı ile lüks tüketimden çok ihtiyaç haline gelmiş olan bilgisayar ve tabletlere olan talebin artışının mevcut stoklardan yüksek seviyede olması nedeniyle bu ürünlerin fiyatları neredeyse iki katının üzerine çıktı. Bilgisayar fiyatlarındaki yükselişin sebebi ise ekran kartı veya grafik kartı olarak tabir edilen gpu görüntü oluşturucu ünitenin kripto para madencileri tarafından toptan satın alınıp bu işlemlerde kullanılması. Bitcoin madencileri aynı zamanda ekran kartı stoklarını tüketmek ile de yetinmeyip dahili ekran kartları amaçlarına uygun olan dizüstü bilgisayarları da toplu şekilde satın alıp kripto para madenciliği yapmak üzere kullanarak stok sıkıntısını arttırıyor ve talebin karşılanması daha da zorlaşıyor. Grafik kartı üreticisi Nvidia tarafından yeni piyasaya sürecekleri grafik oluşturma ünitelerinin kripto para madenciliği yapılmasına yönelik yazılım ve donanımsal limitlemeler ile geleceği duyurulmuş, kripto para madencileri için ise amaçlarına uygun farklı ürünler geliştireceklerini açıklamışlardı.

Derslere Katılmak İçin İhtiyacı Olanlara Ücretsiz Tablet Dağıtılıyor Fakat...

Derslerine katılmak için ihtiyacı olan öğrencilere ücret karşılığı olmadan tablet desteği sağlanıyor olsa da ekonomik durumu çok da kötü olmayan vatandaşlar haklı olarak pandemi öncesinde ihtiyaç duymadıkları bir ürüne ederinin iki katından fazla ücret ödemek istemiyorlar. Bu cihazlara erişebilmeye bütçesi el vermeyen veya fiyatları fahiş bulan vatandaşlar tarafından tablet ve dizüstü bilgisayar tarzı ürünlerde pandemi süreci dahilinde vergilerin kaldırılması veya düşürülmesi ile hem satıcı hem de alıcıların ortak fayda sağlayacağı bir uygulama getirilmesi talep ediliyor. Vergilerin düşmesi ile artacak olan talebin ise yeni bir stok krizine yol açıp açmayacağı ise bir diğer bilinmezlik unsuru.