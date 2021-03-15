"Sürü İHA" projesinden haber var!

Otonom sistemlerden askerî deniz platformlarına, uydu teknolojilerinden siber güvenliğe kadar geniş yelpazede projeler geliştirerek güvenlik güçlerinin taleplerine yanıt veren ve çözümler üreten STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.), güvenlik kuvvetlerini millî ve yerli sistemlerle donatarak çok daha güçlü ve etkili kılmak için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Dünyanın ilk 100 büyük savunma sanayii firması listesinde bulunan STM fabrikalarında habercileri ağırlayan Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Prof. Dr. İsmail Demir ve STM'nin Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şirketin yürüttüğü ve dâhil olduğu projeler ile ilgili soruları cevapladı.

Alpagu, Kargu ve Togan gibi seri ve etkili kamikaze İHA’lara (insansız hava aracı) imza atan STM'nin diğer taraftan “Sürü İHA” çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Sabit kanatlı, açılır kanatlı ve döner kanatlı insansız hava araçlarının (İHA) GPS bulunmayan noktalarda görev yapabilmesini hedefleyen KERKES projesiyle insansız hava araçlarının sürü biçiminde hareket etmesi mantığıyla başlatılan çalışmalardan bahseden Özgür Güleryüz, Sürü İHA projesinin takviminde gecikme olmadığını, farklı konseptlerin yaratılmasının doğa şartlarına ve diğer şartlara uygun olacak biçimde sürdüğünü bildirdi. SSB İsmail Demir ise, sürü kavramının, geleceğin harekat ortamında bütün insansız sistemleri kapsayacak, entegre edilmiş tüm sistemlerin koordinasyonunu yapacak bir yazılım ve akıllı sisteme evrilmesinin beklendiğini ifade etti. İsmail Demir, bu öngörü sebebiyle yalnızca sürü İHA projesi değil, tüm diğer sistemler için program tasarımlarının bu öngörüye göre yapılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Siber güvenlik

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) olarak Siber Güvenlik Kümelenmesi kurduklarını ifade eden İsmail Demir, şunları söyledi:

“Yabancıların pazarı durumuna gelmiş olan siber güvenlik ve yazılım alanının yerli ve millî hâle getirilmesi için neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz. Şu an 180’in üzerinde şirket bu kümelenmenin içinde yer alıyor. Uzaktan erişimin hayli yaygın ve hakim olduğu bu dönemde, iletişim cihazlarının da donanım ve yazılımlarının güvenli olması gereken bir sürecin içinde bulunuyoruz. Dünya enterkonnekte sistemlere doğru yürürken, bu sistemlerin alt yapısını yabancılara emanet edersek tehlike altında olacağımızı ve ciddi bir güvenlik açığı vereceğimizi düşünüyorum.”

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Siber Savunma Merkezi’nin (SSM) de Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret Anonim Şirketi (STM) tarafından kurulduğuna dikkat çeken STM Genel Müdürü Güleryüz, “STM'nin yürüttüğü ya da geliştirdiği gizli ve önemli projelerin çalınması gibi bir durum söz konusu olur mu?” sorusuna şu cevabı verdi:

“STM ve tüm diğer savunma sanayii şirketleri, tesis güvenlik kapsamında bulunuyor. Gizli bilgilerin bulunduğu ağlar ile internet ağları fiziksel olarak tamamen birbirinden bağımsız oluşturulmuştur. Gizli bilgilere erişilmesi ya da çalınması mümkün değil."