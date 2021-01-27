SpaceX ve Amazon Arasında Uzayda “Yörünge Savaşı” Başladı!

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve SpaceX kurucusu Elon Musk arasında, uzay rekabeti gerginliği yaşanıyor. Forbes listesine göre 193 milyar dolar servete sahip Jeff Bezos ile, 190 milyar dolarlık serveti ile Elon Musk, uzay konusunda anlaşmazlığa düştü. SpaceX ve Blue Origin, Starlink internet uydusu projesinden ötürü karşı karşıya geldi.

SpaceX 900’den fazla uydu gönderdi

Amazon’dan itiraz

Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX, dünyanın her yerine hızlı internet sağlamak amacıyla uzaya binlerce uydu göndermeyi planlıyor. Uzaya 900’den çok uydu gönderen şirketin bu ağı, Starlink takım yıldızı olarak geçiypr. Bununla birlikte SpaceX’in ABD iletişim komisyonundan izni de var. Ancak SpaceX, komisyona başvurarak uyduları, daha önceden belirlenmiş irtifanın daha altında konumlandırmak istediğini aktardı.

SpaceX’in bu değişiklik talebine ise Amazon’dan itiraz geldi. Bezos’un şirketi, Kuiper Projesi adı verdiğ projesinde henüz uydu göndermemiş olsa da, komisyondan izin almış durumda. Amazon, uydularını alçak dünya yörüngesi, yani LEO’da, 590 kilometre yükseklikte konumlandırmayı planlıyor. SpaceX’de, yaklaşık 3 bin uydunun 540 ile 570 kilometre arasında yer almasını isrediğini bildirdi. Amazon, uyduların birbirine çok yakın olacağını belirterek duruma karşı çıktı.

Elon Musk’tan eleştiri geldi

Musk, paylaşımında “Amazon’un en iyimser tahminle birkaç yıl sonra faaliyete geçecek uydu sistem için Starlink’i baltalaması halkın çıkarına değil” dedi. Buna karşın Amazon, yanıtyında bu değişikliğin uyduların çarpışma riskini artıracağı ve sinyal sornlarına yol açacağını beliterek “Gerçekler çok açık. Biz Kuiper Sistemini Starlink'le sorun yaşamayacak şekilde geliştirdik. Ama SpaceX şimdi sistemini değiştirmek istiyor. SpaceX rekabeti daha beşikte boğmaya çalışıyor” dedi.