SpaceX'e üs teklifi Endonezya halkını kızdırdı!

Endonezya hükümeti tarafından SpaceX'e yapılan teklif ortalığı karıştırdı. Hükümet, Starlink Projesi dâhilinde uzaya uydu gönderilmesi amacıyla Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX'e Biak Adası'nı tavsiye etti. Bu durum, Endonezya'da yaşayan yerli halkın sinirlenmesine neden oldu. Söz konusu adanın Papua eyaletinde bulunduğu biliniyor.

Papua eyaletinde yaşayan insanlar, SpaceX için Biak Adası'nda uydu fırlatma üssünün kurulması üzerine ekosisteme zarar geleceğini ve insanların evlerinden ayrılmak zorunda kalabileceğini düşünüyor. Rusya merkezli uzay şirketi Roscosmos da Biak Adası'nda 2024 senesine kadar büyük bir roket fırlatma üssü kuracağını ifade ediyor.

Endonezya Devlet Başkanı Juko Widodo, konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada, Biak Adası'nın bir kısmını Musk için ayırabileceklerini duyurmuştu.

"Ekonomik bakımdan çok önemli"

Hükümet yetkililerinden biri, Uzay Adası Projesi'nin hem yerel halk ile hem de Papua hükümeti ile görüşülerek oluşturulduğunu söyledi. Söz konusu yetkili, Biak Adası'nın "Uzay Adası" haline gelmesinin ekonomik bakımdan ciddi bir gelir sağlayacağını söyledi. Fakat Papua eyaletinde yaşayan insanlar ise uydu fırlatma üssünün kurulması durumunda Biak Adası'nda ormansızlaştırmanın hız kazanacağını düşünüyor. İnsanlar, ayrıca bu şekilde Biak Adası'nda askerî varlığın güç kazanacağını ve geleceklerinin risk altına gireceğini söylüyor.

"Avlanma bölgeleri ortadan kalkacak"

Kabile reisi olan Manfun Sroyer, Uzay Adası Projesi ile Papua eyaletinde yaşayan insanların evlerinden ayrılmak durumunda kalacaklarını dile getirdi. Sroyer, bu şekilde geleneksel avlanma bölgelerinin ortadan kalkacağını belirterek, söz konusu projeye karşı çıkmaları durumunda tutuklanabileceklerini ifade etti.

"Protesto ettiğimiz için gözaltına alındık"

Rusya'nın 2002 senesinde uydu fırlatmak amacıyla toprak talebinde bulunduklarını aktaran Sroyer, bunun üzerine protesto gösterileri düzenlediklerini ancak gözaltına alındıklarını dile getirdi. Sroyer, protesto gösterileri nedeniyle haklarında tahkikat başlatıldığını ifade ederek, şu anda tekrar aynı durumun gündemde olduğunu söyledi. Kabile reisi, Endonezya hükümeti tarafından uygulanan baskı politikasının sürdüğünü belirtti.

Ayrılıkçılar, Biak Adası için senelerdir Endonezya hükümetine karşı çıkıyor.

Uydu fırlatma için uygun!

Ekvator çizgisinin 1 derece altında bulunan Biak Adası, uydu fırlatma görevi için uygun bir yer olarak görülüyor. Biak Adası'ndan gönderilecek olan uyduların bu şekilde yörüngeye daha kısa bir vakit içerisinde varacağı ve yakıtın da daha az kullanılacağı ifade ediliyor. Biak Adası'nın zengin doğal kaynaklara sahip olması buranın çekiciliğini iyice artırmış durumda.

Starlink vasıtasıyla Musk, 12 bin uyduyu uzaya fırlatmayı düşünüyor. Söz konusu uydular, dünyanın çok sayıda noktasına ucuz internet götürecek. SpaceX şirketine ait bir test roketi, kısa bir süre önce ne yazık ki infilak etmişti. Denemelerin hepsi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.