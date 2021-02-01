Sosyal medyada küfür etmeye yasak getirildi!

Rusya'da sosyal medya platformlarına ilişkin yeni bir karar alındı. Sosyal medya platformlarında müstehcen niteliğe sahip olan veya küfür içeren paylaşımların bir gün içerisinde silinmesi zorunlu oldu. Konuya ilişkin açıklama Moskova hükümetine ait internet sitesinde yer aldı.

"Kanun dışı içerikler silinmeli"

Açıklamaya göre, Bilgi, Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Koruma Kanunu'nda birtakım düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerin hayata geçirildiği kaydedilen açıklamada, Rusya'daki sosyal medya platformlarına söz konusu kanun ile bazı yükümlülüklerin getirildiği belirtildi. Açıklamada, kanun dışı içeriklerin sosyal medya platformları tarafından bağımsız olarak tanımlanması ve silinmesi gerektiği ifade edilerek, bu tanıma müstehcen niteliğe sahip olan veya küfür içeren paylaşımların da girdiği aktarıldı.

"Kanun dışı protestolara katılım çağrısı da yasak"

Söz konusu kanunun aşırılık yanlısı içerikler ile terör yanlısı içerikler ile de ilgili olduğuna dikkat çekilen açıklamada, kanun dışı protestolara katılım çağrılarına da yasak getirildiği belirtildi. Açıklamada, hem devlete hem de devletin sembollerine yönelik hakaretlere de yasak getirildiği kaydedilerek, sosyal medya platformları tarafından verilecek olan kaldırma kararının "bu içeriklerin paylaşılmasından en geç bir gün sonraya kadar alınması" gerektiği ifade edildi.

"500 binden fazla günlük trafiği olan siteler incelenecek"

Kanun uygulanabilmesi amacıyla ülkede 500 binden fazla günlük trafiğe sahip olan, kullanıcılar tarafından şahsi sayfalar oluşturulan ve mesajlaşılan sitelerin inceleneceğine dikkat çekildi.

"Kanun dışı protestolara teşvik ettikleri" söylenmişti

Roskomnadzor, insanları kanun dışı protestolarda yer almaları konusunda kışkırttıkları gerekçesiyle Instagram, YouTube ve TikTok gibi platformlara yönelik uyarı yapmıştı. Roskomnadzor tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, gençlere kanun dışı gösterilere katılmaları konusunda motivasyon sağlayan içeriklere son verilmesi için sosyal medya platformlarının uyarıldığı ifade edilmişti. Söz konusu açıklamada, sosyal medya platformlarının bu uyarıya riayet ettiklerine dikkat çekilerek, Instagram tarafından bu içeriklerin yüzde 17'sinin, YouTube tarafından yüzde 50'sinin ve TikTok tarafından yüzde 38'inin kaldırıldığı belirtmişti.

"Erişim kısıtlanmalı"

Rus muhalif lideri Navalny, Noviçok sinir gazı ile zehirlenmesinin ardından 22 Ağustos 2020 tarihinde tedavi için Almanya'ya gönderilmişti. Rusya'ya döner dönmez 17 Ocak 2021 tarihinde gözaltına alınan Navanly, 18 Ocak 2021 tarihinde tutuklanmıştı. Navalny'nin destekçilerini sokağa çağırması üzerine Putin'in istifa etmesi için ülke genelinde geniş çaplı gösteriler başlamış, binlerce insan gözaltına alınmıştı. Bu nedenle Rusya Başsavcılığı, gösterilere katılma çağrısında bulunulan internet sitelerine yönelik erişim kısıtlaması getirilmesini istemiş ve bu konuda gereken hamlelerde bulunduğunu bildirmişti.

Para cezası kesilecek

Roskomnadzor, Rus muhalif lidere destek vermek üzere düzenlenen gösterilerin kanun dışı olduğunu ileri sürmüştü. Ülkede en fazla kullanıcısı olan Telegram, Vkontakte, Facebook ve TikTok şirketlerinin temsilcileriyle görüşmede bulunan Roskomnadzor, gösterilere katılım için çağrıda bulunulan hesapların ve hesaplara ait sayfaların silinmesini talep etmişti. Söz konusu sosyal medya şirketleri tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmamıştı. Bu hesapların ve sayfalarının silinmemesi halinde sosyal medya şirketlerine para cezası kesileceği biliniyor. Rusya Anayasası'na göre bu ceza, 800 bin ruble ile 4 milyon ruble arasında değişiklik gösteriyor.