Sonunda Twitter da temsilci atadı!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), geçen yıl 2 Ekim'de yürürlüğe koyduğu "İnternet Yayınları Yasası" uyarınca ülkede faaliyet gösteren ve 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan bütün sosyal medya platformlarının birer temsilci ataması gerektiği kararını aldı. 1 Kasım 2020'ye kadar temsilci atamayan Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube, TikTok, Dailymotion, Pinterest ve LinkedIn'e 10 milyon lira ceza kesildi. Temsilci atama için belirlenen ikinci tarih olan 10 Aralık'ta da karar uymayan bu platformlara bu kez 30 milyon lira ceza verildi.

Temsilci atamama durumunda karşılaşılacak cezalar!

Üçüncü aşamada 30 milyon liralık cezanın ardından bu kez reklam yasağının geleceğinin bildirilmesi üzerine teknoloji devleri temsilci atamaya başladı. Türkiye'ye temsilci atamamaları halinde birçok kısıtlamayla karşı karşıya kalacağı belirtilen sosyal medya platformları birer birer temsilci atadı. İlk temsilci atama kararı Rus video paylaşım platformu VK'dan geldi. Bunun ardından Google, Facebook, Instagram, YouTube ve Tiktok gibi teknoloji devleri temsilci atama kararı aldı. Dördüncü aşamada halen daha temsilci atamayan platformların internet trafiğinin yarı yarıya daraltılacağı hatırlatıldı. Beşinci aşamada yüzde 90'a varan oranda internet hızının düşürüleceği kaydedildi.

Twitter, bant genişliğinin daraltılmasını göze alamadı!

Uzun süredir temsilci atamayan sosyal medya platformu Twitter, nihayet yasal yükümlülüğünü yerine getirme kararı aldı. Reklam yasağı cezası alan ve bir sonraki aşamada bant genişliğinin daraltılacağı belirtilen Twitter, Türkiye'ye bir temsilci atama kararı aldı. Böylece Ocak ayında reklam yasağı cezasına çarptırılan sosyal medya platformları Twitter ve Periscope yasal yükümlülüğü yerine getireceklerini bildirdi. Reklam yasağı alan ve bant genişliğinin daraltılması gündemde olan Pinterest'in ise halen daha tems,lci atamadığı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 13:26